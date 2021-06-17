Главный конструктор Alfa Romeo перешел в Aston Martin

Фурбатто стал первым техническим специалистом высокого уровня, которого Aston Martin переманила у конкурентов в рамках недавно озвученной программы усиления штата. Он будет подчиняться непосредственно Эндрю Грину, чья роль одновременно сменилась с технического директора на главу технического штаба.

«Лука принесет ценные знания, которые помогут нам в краткосрочной и долгосрочной перспективе, – цитирует пресс-служба главу команды Отмара Сафнауэра. – Это назначение означает, что Эндрю Грин получит новую должность, на которой займется работой на глобальную перспективу компании и ее среднесрочными и долгосрочными техническими программами».

Фурбатто провел в Ф1 два последних десятилетия, сотрудничая с разными командами. Выпускник университета Турина начал карьеру в British American Racing в 1998 году, а с 2000-го перешел в Toyota F1.

После этого Лука работал в McLaren, был главным конструктором в Toro Rosso и Manor Racing, а с 2017-го присоединился к Sauber.