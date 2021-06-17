Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Хэмилтон победит, Феттель в топ-10. 5 смелых прогнозов на Францию Следующая / Mercedes отложила тесты Грожана на машине Ф1
Формула 1 / Гран При Франции Новость

Главный конструктор Alfa Romeo перешел в Aston Martin

Автор:

Лука Фурбатто усилит команду из Сильверстоуна – специально для него там создан пост главы инженерного департамента

Главный конструктор Alfa Romeo перешел в Aston Martin

Фурбатто стал первым техническим специалистом высокого уровня, которого Aston Martin переманила у конкурентов в рамках недавно озвученной программы усиления штата. Он будет подчиняться непосредственно Эндрю Грину, чья роль одновременно сменилась с технического директора на главу технического штаба. 

«Лука принесет ценные знания, которые помогут нам в краткосрочной и долгосрочной перспективе, – цитирует пресс-служба главу команды Отмара Сафнауэра. – Это назначение означает, что Эндрю Грин получит новую должность, на которой займется работой на глобальную перспективу компании и ее среднесрочными и долгосрочными техническими программами».

Фурбатто провел в Ф1 два последних десятилетия, сотрудничая с разными командами. Выпускник университета Турина начал карьеру в British American Racing в 1998 году, а с 2000-го перешел в Toyota F1.

После этого Лука работал в McLaren, был главным конструктором в Toro Rosso и Manor Racing, а с 2017-го присоединился к Sauber.

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Хэмилтон победит, Феттель в топ-10. 5 смелых прогнозов на Францию

Предыдущая новость

Хэмилтон победит, Феттель в топ-10. 5 смелых прогнозов на Францию

Следующая новость

Mercedes отложила тесты Грожана на машине Ф1

Mercedes отложила тесты Грожана на машине Ф1
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Mercedes отдала Хэмилтону старую машину Боттаса

2
Формула 1

Pirelli про Баку: Red Bull и Aston Martin сгубила стоячая волна

38мин
3
Формула 1

Почему Red Bull станет чемпионом в 2021 году? Прост объяснил

1дн
4
Формула 1

В Mercedes защитили «волшебную кнопку» от случайных нажатий

5
Формула 1

Хэмилтон победит, Феттель в топ-10. 5 смелых прогнозов на Францию

14ч
Самое важное:
Pirelli про Баку: Red Bull и Aston Martin сгубила стоячая волна
Формула 1

Pirelli про Баку: Red Bull и Aston Martin сгубила стоячая волна

38мин
Mercedes отдала Хэмилтону старую машину Боттаса
Формула 1

Mercedes отдала Хэмилтону старую машину Боттаса

В Mercedes защитили «волшебную кнопку» от случайных нажатий
Формула 1

В Mercedes защитили «волшебную кнопку» от случайных нажатий

Хэмилтон не увидел вины Pirelli в бакинских авариях
Формула 1

Хэмилтон не увидел вины Pirelli в бакинских авариях

Боттас прокомментировал слухи о своем увольнении из Mercedes
Формула 1

Боттас прокомментировал слухи о своем увольнении из Mercedes

Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Адам Купер Больше от
Адам Купер
Интервью Квята: звонки из Red Bull, Алонсо и переход в NASCAR
Формула 1

Интервью Квята: звонки из Red Bull, Алонсо и переход в NASCAR

Pirelli назвала причину взрыва шин в Баку Гран При Азербайджана
Формула 1

Pirelli назвала причину взрыва шин в Баку

Норрис назвал штраф нечестным и попросил пересмотреть его Гран При Азербайджана
Формула 1

Норрис назвал штраф нечестным и попросил пересмотреть его

Самое читаемое Сегодня

Mercedes отдала Хэмилтону старую машину Боттаса
Формула 1 Формула 1

Mercedes отдала Хэмилтону старую машину Боттаса

Pirelli про Баку: Red Bull и Aston Martin сгубила стоячая волна
Формула 1 Формула 1

Pirelli про Баку: Red Bull и Aston Martin сгубила стоячая волна

Почему Red Bull станет чемпионом в 2021 году? Прост объяснил
Формула 1 Формула 1

Почему Red Bull станет чемпионом в 2021 году? Прост объяснил

В Mercedes защитили «волшебную кнопку» от случайных нажатий
Формула 1 Формула 1

В Mercedes защитили «волшебную кнопку» от случайных нажатий

Хэмилтон победит, Феттель в топ-10. 5 смелых прогнозов на Францию
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон победит, Феттель в топ-10. 5 смелых прогнозов на Францию

Боттас прокомментировал слухи о своем увольнении из Mercedes
Формула 1 Формула 1

Боттас прокомментировал слухи о своем увольнении из Mercedes

Red Bull, AlphaTauri и не только. Гасли озвучил варианты на будущее
Формула 1 Формула 1

Red Bull, AlphaTauri и не только. Гасли озвучил варианты на будущее

Анализ: как команды Ф1 манипулируют давлением в шинах
Формула 1 Формула 1

Анализ: как команды Ф1 манипулируют давлением в шинах

Самое важное:

Pirelli про Баку: Red Bull и Aston Martin сгубила стоячая волна
Формула 1 Формула 1

Pirelli про Баку: Red Bull и Aston Martin сгубила стоячая волна

Mercedes отдала Хэмилтону старую машину Боттаса
Формула 1 Формула 1

Mercedes отдала Хэмилтону старую машину Боттаса

В Mercedes защитили «волшебную кнопку» от случайных нажатий
Формула 1 Формула 1

В Mercedes защитили «волшебную кнопку» от случайных нажатий

Хэмилтон не увидел вины Pirelli в бакинских авариях
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон не увидел вины Pirelli в бакинских авариях

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.