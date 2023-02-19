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Главный инженер Mercedes: Мы еще пожалеем, что отпустили де Вриса

Эндрю Шовлин поделился мыслями о голландском гонщике – и предположил, что уже скоро тот окажется в главной команде Red Bull

Эрвин Ягги
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Главный инженер Mercedes: Мы еще пожалеем, что отпустили де Вриса
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Нику де Врису прошлой осенью хватило единственной гонки за Williams, чтобы получить приглашение в AlphaTauri. 28-летний пилот готовится к первому полному сезону в Ф1, а тем временем у него на родине в Нидерландах вышла книга Max & Nyck, посвященная двум местным гонщикам чемпионата мира – Нику и двукратному чемпиону мира Максу Ферстаппену. 

В ней есть примечательная цитата Эндрю Шовлина, главного гоночного инженера Mercedes.

«У меня нет сомнений, что в правильной команде и с правильной машиной Нику по силам побеждать в гонках, – сказал британец. – Станет ли он чемпионом мира [Ф1] , зависит только от него самого. Учитывая возраст, у него остается на это не так много времени, но он начинает выступать, имея солидный опыт.

Наш контракт с Ником предусматривал, что если мы не предоставим ему возможности гоняться за Mercedes, он имеет полное право перейти к соперникам. А мы теперь, может статься, еще пожалеем, что позволили ему уйти. 

Я не удивлюсь, если уже в скором времени он будет соперничать с нами в составе главной команды Red Bull. Для меня не станет сюрпризом, если это произойдет уже через 12 месяцев». 

Шовлин продолжил: «Ник очень здорово вписывался в нашу команду, он был идеальным тест-пилотом и запасным гонщиком. Но мы не могли его удерживать. Конечно, можно было связать его контрактом и использовать только в своих интересах, но мы не вправе мешать пилоту стремиться к своей мечте. 

Он стал чемпионом в Формуле Е и многое значил для бренда Mercedes. Мы очень хотели продолжать работу с ним. 

Но поступить так было важно еще и с прицелом на будущее. То, насколько Ник в дальнейшем  захочет вернуться к нам, напрямую зависит от честности наших действий. А мы вовсе не утверждаем, что Ник никогда больше не будет выступать за Mercedes». 

Вспоминая все, что происходило после успешного дебюта голландца в Монце, где тот финишировал девятым, инженер отметил, что ожидал большего интереса к гонщику. 

«Мне показалось странным, что за него не развернулось более острое сражение, – сказал Эндрю. – Только Red Bull сделала ему предложение. Думаю, в том, что никто не стал спорить с ними, замешана большая политика».

Отметим, что на услуги де Вриса осенью претендовали как минимум три команды – Ник сам рассказывал, что кроме AlphaTauri вел переговоры с Alpine и Williams. 

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