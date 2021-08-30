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Формула 1 Новость

Главный инженер Haas сравнил способности Мазепина и Шумахера

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, Ответственный редактор

По словам Айао Комацу, один из гонщиков умеет удивительным образом впитывать информацию, другой отличается природным чувством машины

Главный инженер Haas сравнил способности Мазепина и Шумахера

В нынешнем сезоне Haas F1 работает с двумя дебютантами, причем россиянину Никите Мазепину и немцу Мику Шумахеру приходится познавать непростую науку выступлений в чемпионате мира за рулем машины, которая не позволяет угнаться за соперниками. 

В такой ситуации очень много зависит от бригады инженеров. Именно они, зная гораздо больше об автомобиле, должны вместе с гонщиками раскрывать его потенциал на трассах Гран При.

Главным инженером Haas с момента основания команды работает Айао Комацу. По ходу Гран При Бельгии Комацу-сан ответил на вопросы эксклюзивного интервью для читателей Motorsport.com.  Он сравнил пилотов и рассказал, в чем особенно хорош каждый из них. 

«Главная сила Мика в том, что он умеет буквально впитывать информацию, – объяснил японский специалист. – А после этого – использовать ее ради результата. И еще, когда мы выдвигаем какие-то идеи, он всегда с готовностью проверяет их, даже если сам с ними не согласен. Это очень здорово, так как помогает получать важные данные как команде, так и самому гонщику. 

Если говорить о Никите, то он очень хорош в плане природного чувства машины. Действительно хорош. Но это работает в обе стороны. Если ему комфортно в машине, то он быстр. Но если он не испытывает этого ощущения уверенности, то ему становится невероятно сложно. Вот такая история».

Комацу подтвердил, что в плане настроек предпочтения двух пилотов значительно отличаются. 

«Никите нужна стабильность задка, – сказал Айао. – Если ее нет, он не сможет проехать быстрее. Попытка сделать это обычно приводит к аварии, потому этот вопрос мы считаем ключевым. 

Мик умеет держать под контролем даже нестабильную машину. В каких-то сценариях это получается у него совсем хорошо, но в других не очень. Потому нам очень важно понять предпочтения обоих гонщиков и их требования к машине. Зная, что каждый из них может в той или иной модели настроек, мы сможем добиваться максимума в каждой ситуации».

Никита Мазепин, Haas F1, его отец Дмитрий и Айао Комацу, главный гоночный инженер Haas F1

Никита Мазепин, Haas F1, его отец Дмитрий и Айао Комацу, главный гоночный инженер Haas F1

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Инженер добавил: «Даже во время пилотирования Мик может усвоить большой объем данных. Он очень ждет от нас обратной связи. Потому мы стремимся рассказывать ему как можно больше, он все это воспринимает и делает выводы. 

Говоря о Никите, ему лучше время от времени давать возможность полностью сконцентрироваться на том, что он делает. Разумеется, мы выделяем самое важное и сообщаем ему, если есть что-то срочное. Но в целом стараемся не вмешиваться, чтобы рассмотреть все в деталях уже после завершения сессии. 

Должен сказать, это очень значительная разница в подходах».

А вот размещение кнопок и переключателей на рулевом колесе у напарников, по словам Комацу, одинаковое: «В целом их рули близки, но в деталях… дайте-ка подумать… нет, я не могу вспомнить никаких отличий. Для нас такая стабильность тоже весьма важна». 

Полный текст эксклюзивного интервью с главным гоночным инженером Haas Айао Комацу мы опубликуем в ближайшее время.

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