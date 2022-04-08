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Формула 1 / Гран При Австралии Новости

Главный гоночный инженер покинет Red Bull после ГП Австралии

Теперь Гийом Рокелен займется молодежной программой

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Главный гоночный инженер покинет Red Bull после ГП Австралии
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Как сообщают несколько источников, включая нидерландское издание De Telegraaf, главный гоночный инженер команды Формулы 1 Red Bull покинет расположение коллектива после Гран При Австралии. Место Гийома Рокелена займет гоночный инженер Макса Ферстаппена Джанпьеро Ламбьясе, который, при этом, продолжит выполнять свою основную роль и работать с чемпионом мира. Отмечается, что сам же Рокелен займет одну из должностей в молодежной программе «Быков».

Рокелен пришел в Ф1 и Red Bull еще в 2006 году – после работы в США. Сначала он был гоночным инженером Дэвида Култхарда, а затем, с 2009 по 2013 годы, работал и с Себастьяном Феттелем – именно Гийом помогал немцу по ходу четырех чемпионских сезонов. После перехода Феттеля в Ferrari в 2015-м Рокелен как раз занял роль главного гоночного инженера команды.

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