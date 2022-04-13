Главный босс Ferrari напомнил команде об угрозе поражения

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Команда Ferrari в 2021 стала третьей в Кубке конструкторов Формуле 1, а 2020 и вовсе закончила на шестом месте, однако в 2022 вернулась в лидеры. Шарль Леклер выиграл две гонки из трех, а еще в одной стал вторым, тем самым сделав отличную заявку на титул.

В Австралии он принес Ferrari первый с 2010 года Большой шлем, выиграв квалификацию, лидируя всю гонку и показав лучший круг. Естественно эти успехи стали темой выступления председателя совета директоров Ferrari Джона Эканна на ежегодном собрании акционеров.

«Два года назад мы признали, что нам придется сильно потрудиться, чтобы вернуть себе лидерство, – сказал Элканн. – И в начале 2022 года нам воздалось за все наши труды. Как и все тифози, я невероятно рад, что мы сражаемся впереди и побеждаем.

Говоря это, я сознаю, что сезон только начался и что в Формуле 1 ты всегда окружен сильными соперниками. Команде нужно продолжать упорно трудиться, чтобы не упустить ни одной мелочи.

Надеюсь, что в следующей гонке, которая пройдет в Имоле, я увижу Скудерию именно с таким настроем».