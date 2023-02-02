Главные технические решения команд Ф1 в сезоне-2022: Red Bull

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Поскольку Red Bull назначила презентацию на 3 февраля, мы отошли от традиционного порядка рассказа об эволюции машин 2022 года согласно положению команд в Кубке конструкторов.

Новая RB18 получилась у «Быков» перетяжеленной и поначалу уступала в скорости Ferrari. Но интенсивные доработки позволили уже к середине лета выровнять положение, а во второй половине сезона машина Red Bull была однозначно быстрейшей, обеспечив Максу Ферстаппену второй чемпионский титул, а команде – первый с 2013 года Кубок конструкторов.

Вот как «толстушка» превратилась в главную силу пелотона:

Передняя подвеска Red Bull RB18 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Переднюю подвеску RB18 выполнили по тянущей схеме с неразъемным верхним рычагом (показан стрелкой). Интересно, что такое решение было у команды и при старом регламенте с толкателями, но там единым был нижний рычаг (в левой врезке). В правой врезке можно увидеть механизм регулировки подвески, обычно скрытый от глаз под кожухом. .

Механизмы рулевого управления Red Bull RB18 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Изменилась и конструкция рулевого управления, которую на новой машине можно назвать более традиционной в сравнении с ее предшественницами RB16 и RB16B. Механизмы в значительной степени утоплены назад, в передний фланец шасси.

Детали области сплиттера Red Bull RB18 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Сплиттер Red Bull подвешен на тарельчатой пружине (показана левой стрелкой). Это защитный механизм, позволяющий избежать поломки элемента при наезде на высокий поребрик или посторонний предмет на трассе. В глубине видно «ступеньку», которая нужна для размещения под днищем контрольной планки (показана правой стрелкой).

Детали понтона и днища Red Bull RB18 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Верхний брус боковой защиты RB18 интегрирован в понтон, тогда как нижний – в днище (показаны правыми стрелками). Обратите внимание на мощный контрфорс (показан правой нижней стрелкой), который вместе с внутренними металлическими стяжками обеспечивает необходимую жесткость шасси.

Макс Ферстаппен за рулем Red Bull RB18 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

На обкатке и первых тестах в Барселоне команда работала с машиной, у которой были длинные высокие понтоны постепенно опускающиеся к днищу и имеющие крупный «подрез» снизу.

Область понтонов Red Bull RB18 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Однако уже на вторую предсезонную сессию в Бахрейн Red Bull привезла совсем другое решение. Понтон стал «двухступенчатым», позволяя иначе направлять воздух. При этом входное отверстие для потоков в передней части осталось открытым сверху.

Детали задней части Red Bull RB18 Фото: Джорджо Пиола

На этом фото хорошо видно крупный радиатор, установленный поверх силовой установки.

Сравнение вариантов несущего крыла Red Bull RB18 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Подход Red Bull к работе с несущими крыльями, которые вернулись в Ф1, оказался не похожим на остальные команды. Деталь изначально состояла из двух плоскостей, расположенных одна над другой. Это позволило работать с потоками воздуха не так, как в случае одной плоскости или двух, расположенных друг за другом (во врезке).

Детали заднего антикрыла Red Bull RB18 Иллюстрация: Джорджо Пиола

К этапу в Саудовской Аравии несущее крыло было доработано (слева), чтобы снизить лобовое сопротивление на быстрой трассе.

Заднее антикрыло Red Bull RB18 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Одновременно появилась и новая спецификация заднего крыла – его главная плоскость имела минимальный профиль.

Носовой обтекатель Red Bull RB18 без внешнего кожуха Фото: Джорджо Пиола

Обычно команды Ф1 выполняют носовой обтекатель единой крупной деталью с передним крылом. Необходимость экономить в условиях лимита бюджетов подтолкнула Red Bull сделать элемент разборным, чтобы в случае необходимости менять только поврежденные элементы.

Варианты торцевой пластины переднего антикрыла Red Bull RB18 Иллюстрация: Джорджо Пиола

К Австралии продольный бортик с внешней стороны торцевой пластины переднего крыла удлинился и получил S-образную форму.

Область сплиттера Red Bull RB18 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Удачная находка Aston Martin – небольшое крылышко выше сплиттера – внедрили у себя многие команды. Red Bull сделала это к апрельскому этапу в итальянской Имоле.

Детали днища Red Bull RB18 Иллюстрация: Джорджо Пиола

В Барселоне на кромке днища у одного из вырезов появился небольшой вертикальный бортик. Это инструмент тонкого контроля за потоками и борьбы с болтанкой.

Детали днища Red Bull RB18

Также в «подрезе» под понтоном можно рассмотреть воздушный канал. Его входное отверстие показано стрелкой, а заканчивается он круглым элементом ближе к задним колесам.

Днище Red Bull RB18 Иллюстрация: Джорджо Пиола

На общем виде днища хорошо заметны Г-образные вырезы в том месте, где по правилам начинает действовать ограничение ширины. Это решение команды впервые применили в 2021 году.

Детали задней части Red Bull RB18 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Какое-то время экспертам не удавалось разгадать, почему Red Bull почти не страдает от «козления». А потом под днищем машины удалось рассмотреть продольный бортик изогнутой формы, который позволял снизить влияние дорожного просвета на распределение давлений – проще говоря, сделать поведение машины более стабильным. Несложное на первый взгляд решение оказалось крайне эффективным.

Передняя подвеска Red Bull RB18 Фото: Джорджо Пиола

В правилах 2022 года сказано, что горячий воздух от тормозных механизмов можно выпускать только в направлении назад (прежде его несколько десятилетий направляли к внешней стороне колеса). В Монако Red Bull скорректировала геометрию отверстий и воздухозаборников, чтобы эффективнее отводить тепло.

Вентиляционная панель Red Bull RB18 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Чтобы добиться нужной эффективности охлаждения, команды Ф1 открывают дополнительные отверстия в зависимости от условий конкретного Гран При. Примечательно, что на RB18 панель с прорезями очень узкая, а в задней части изгибается и заходит на боковину капота двигателя.

Детали днища Red Bull RB18 Иллюстрация: Джорджо Пиола

После возвращения граунд-эффекта днище стало безоговорочно главным элементом, определяющим аэродинамическую эффективность шасси. Его задача не просто в том, чтобы генерировать прижимную силу – необходимо делать это при изменяющихся значениях дорожного просвета.

Конструкторы Red Bull использовали маленькие хитрости, чтобы добиться своих целей. Это отказ от плавных закруглений воздушных каналов в пользу довольно крутых изгибов в передней части (1 и 2), ступенчатые уширения в задней (3) и уже упоминавшаяся направляющая в форме лезвия конька (4).

Сравнение деталей днища Red Bull RB18 (Монако / Баку) Иллюстрация: Джорджо Пиола

Чтобы добавить днищу жесткости, на Гран При Азербайджена конструкторы усилили его металлической стяжкой. Что интересно, на RB18 она была заметно короче, чем на машинах соперников, и связывала два участка днища между собой, а не днище с корпусом, как у других.

Сравнение вариантов днища Red Bull RB18

Также изменения затронули переднюю часть днища – точку сопряжения с корпусом перенесли несколько выше (показано красной стрелкой). Внешнее стенку входного отверстия канала Вентури тоже получила небольшие доработки (показаны синей стрелкой).

Сравнение вариантов несущего крыла Red Bull RB18 (Монако / Баку) Иллюстрация: Джорджо Пиола

Быстрая трасса на берегу Каспия требует минимального лобового сопротивления, потому от верхнего элемента несущего крыла решено было отказаться.

Сравнение деталей днища Red Bull RB18 (новая / старая версия) Иллюстрация: Джорджо Пиола

Взяв пример с Ferrari, на британский Гран При Red Bull привезла любопытное решение днища с небольшим элементом, который уходит под машину, где крепится к упомянутому выше «лезвию конька», а снаружи располагается в специально сделанном вырезе.

Такой «язычок» перемещается вверх и вниз независимо от соседних участков днища и является серьезным оружием в борьбе с болтанкой.

Область понтона Red Bull RB18 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Одновременно были предприняты меры по повышению аэродинамической эффективности: на боковинах капота двигателя появились заметные утолщения, которые начинались в области заднего крепления Halo и продолжались до «бутылочного горлышка» перед задними колесами.

Этот также улучшило охлаждение, так как открыло больше пространства для истечения воздуха в задней части и позволило уменьшить размер вентиляционной панели, которая теперь полностью размещалась в верхней части утолщения.

Задняя часть Red Bull RB18 Иллюстрация: Джорджо Пиола

На австрийском этапе в задней части кромки капота – позади небольшого «плавничка» – появилось дополнительное вентиляционное отверстие.

Передняя часть Red Bull RB18 Фото: Джорджо Пиола

Одновременно была скорректирована геометрия входных отверстий каналов Вентури, чтобы сделать поведение машины более стабильным при изменении клиренса.

Варианты передних тормозов Red Bull RB18

Параллельно продолжалась и эволюция других узлов. Для достижения нужного температурного режима работы передних тормозов команда увеличила объем углепластикового кожуха (изменения показаны стрелкой), одновременно нанеся на него специальное покрытие.

На крайнем левом фото можно увидеть внутреннее содержимое этого кожуха из металлической детали и теплостойкого материала, похожего на минеральную вату.

Область кокпита Red Bull RB18 Иллюстрация: Джорджо Пиола

На Гран При Франции от двух направляющих для воздуха у передней кромки днища (во врезке они показаны на виде сверху) осталась лишь одна, внешняя.

Детали задней части Red Bull RB18 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Также в Ле-Кастелле на RB18 появился новый вариант верхней плоскости несущего крыла – в форме полуарки с относительно небольшим углом атаки (показан черной стрелкой). Кроме того, вспомогательную выхлопную трубу малого диаметра разместили поверх задней структуры безопасности (показана )аленькой красной стрелкой.

Детали задней части Red Bull RB18 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Во второй половине чемпионата темпы доработок стали снижаться. Для Гран При Венгрии команда подготовила очередной вариант несущего крыла – с парой больших плоскостей.

Варианты несущего крыла Red Bull RB18 (по часовой стрелке: Сахир / Джидда / Баку / Будапешт) Иллюстрация: Джорджо Пиола

В известном смысле, в этой области машины конструкторская мысль по ходу сезона вернулась к тому, с чего все начиналось – хотя, конечно, с уточнениями.

Варианты кузовныз панелей и днища Red Bull RB18

В Спа пространство между верхней частью понтона и утолщением на боковине капота стало более рельефным, чтобы открыть больше места для воздушных потоков. Одновременно была скорректирована форма обтекателей нижних рычагов подвески и задней части днища (показана синей стрелкой).

Варианты заднего антикрыла Red Bull RB18 Иллюстрация: Джорджо Пиола

По ходу пятничных тренировок Итальянского Гран При Red Bull экспериментировала с задним крылом: его верхняя плоскость была подрезана по всей ширине задней кромки, при этом от V-образного выреза в середине отказались вовсе.

Но на квалификацию и гонку машина получила более традиционный вариант (снизу).

Задняя часть Red Bull RB18 Фото: Джорджо Пиола

«Венгерский» вариант несущего крыла вновь появился на машине в Сингапуре – после чего в календаре уже не было столь медленных трасс, и эти детали больше не пригодились.

Сравнение вентиляционных отверстий в задней части Red Bull RB18

В Мехико, где воздух менее плотный из-за высоты над уровнем моря, а потому не столь здорово отводит тепло, команда значительно увеличила отверстия для выхода горячего воздуха в задней части шасси (сверху на фото).