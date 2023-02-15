Главные технические решения команд Ф1 в сезоне-2022: Mercedes

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Неизвестно, был ли Христофор Бонифатьевич Врунгель поклонником Формулы 1. По всей видимости, нет. Однако в одной из своих песенок прославленный мореплаватель удивительно точно выразил суть чемпионата-2022 для команды Mercedes: «Как вы яхту назовете – так она и поплывет».

В Брэкли присвоили своей машине «несчастливый» индекс W13 – и промучались с ней весь сезон. Вместо того, чтобы сражаться с Red Bull и Ferrari за победы, команда, которая до того выиграла восемь Кубков конструкторов подряд, много месяцев билась с тем, чтобы избавить собственное шасси от болтанки.

В весенних гонках Льюис Хэмилтон с Джорджем Расселлом с большим трудом выходили из первого сегмента квалификации и зарабатывали хоть какие-то очки. Опыт и ресурсы восьмикратных чемпионов мира сделали свое дело – и осенью команда добилась дубля а Сан-Паулу. Но никто в Mercedes даже не скрывал, с какой радостью они передают W13 в заводской музей…

Варианты охлаждения Mercedes W13 Иллюстрация: Джорджо Пиола

На первые тесты в Барселону чемпионы мира привезли машину в конфигурации, призванной сбить соперников с толку. Крупные широкие понтоны и «гребенка» у кромки днища в действительности нужны были лишь для отвода глаз.

В Испании было прохладно, потому вентиляционная панель (во врезке) быстро уступила место детали без прорезей.

Варианты охлаждения Mercedes W13 Фото: Джакомо Раули

Другаую панель – ту, что сбоку от кокпита – не стали закрывать совсем, но от четырех прорезей оставили ровно половину.

На ракурсе сверху размер фальшивых понтонов виден особенно наглядно.

Варианты днища Mercedes W13 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Только на второй предсезонной сессии в Бахрейне команда раскрыла истинный облик «беспонтонного» шасси. Одновременно исчезла и уже упоминавшаяся «гребенка» у кромки днища (показана красными стрелками). Тогда же на W13 установили металлическую стяжку, которую FIA разрешила использовать для повышения жесткости (показана синей стрелкой).

Варианты понтонов Mercedes W13 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Самым противоречивым в «беспонтонной» машине оказалось решение спрятать верхний брус боковой защиты под видом крепления для зеркала заднего вида (показано синей стрелкой).

Такой подход позволил вынести брус из понтона, да еще и разместить на его обтекателе небольшие крылышки. FIA не увидела в этом никаких нарушений.

Во врезках можно увидеть первый вариант понтона и размещение брусьев на шасси W10 2019 года.

Сравнение версий Mercedes W13, вид сбоку Иллюстрация: Джорджо Пиола

На сравнительной иллюстрации хорошо видно, насколько изменилась машина. Отметим, что весной W13 лишилась части первоначальной ливреи, так как Mercedes вместе с остальными командами Ф1 начала «крестовый поход» за снижение массы машины всеми доступными способами.

Заднее антикрыло Mercedes W13 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Изначальный вариант заднего крыла имел главной плоскости с двумя углублениями и загнутой вверх передней кромкой. Также любопытно, что угол атаки верхней плоскости увеличивается к торцевым пластинам.

Варианты переднего антикрыла Mercedes W13

Эволюция переднего крыла о ходу предсезонной программы затронула профиль дальнего закрылка (показан пунктирной линией). Одновременно неподвижная часть элементов у носового обтекателя получила больше загрузки (синяя стрелка), а черная краска уступила место неокрашенному углепластику.

Заднее антикрыло Mercedes W13, Гран При Саудовской Аравии Иллюстрация: Джорджо Пиола

В Джидде, где максимальная скорость важнее прижима, на W13 подрезали заднюю кромку верхней плоскости крыла и сняли с нее кромку.

Обновления Mercedes W13 на Гран При Эмилии-Романьи Иллюстрация: Джорджо Пиола

В Имоле на боковине кокпита появились дополнительные направляющие (показаны красной стрелкой), а обтекатель верхнего бруса и стойка зеркала получили несколько иную форму.

Детали заднего антикрыла Mercedes W13 Фото: Джорджо Пиола

Для трассы Энцо и Дино Феррари верхнюю плоскость заднего крыла также немного подрезали – но не столь серьезно, как в Саудовской Аравии.

Сравнение вариантов днища Mercedes W13 (новое / старое)

В рамках кампании по борьбе с «козлением» конструкторы скорректировали форму кромки днища перед задними колесами (показана пунктиром). В команде рассчитывали, что это позволит иначе направить воздушные потоки и лучше защитить диффузор от турбулентности.

Заднее антикрыло Mercedes W13 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Очередная версия заднего крыла дебютировала в Майами. Сразу видно, что она рассчитана на минимальный уровень прижима. Передняя кромка главной плоскости совершенно ровная, хотя у многих соперников на том Гран При был вариант с углублением в центре.

Сравнение торцевых пластин переднего антикрыла Mercedes W13 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Тогда же на W13 появилось еще одно весьма спорное решение. Новая геометрия сопряжения элементов переднего крыла с торцевой пластиной открывала свободное пространство для протекания воздуха в обход колеса. FIA такая находка явно не привела в восторг, так как она генерировала завихрения – но все требования правил были выполнены.

Сравнение вариантов днища Mercedes W13 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Обновления днища появились на W13 лишь в рамках большого пакета на испанском Гран При. Машина получила отдельный продольный элемент, отделенный от основной детали бортиком и прорезью, плюс изгиб кромки вверх на соседних с ним участках.

Область сплиттера Mercedes W13

Под кокпитом появилось небольшое крылышко, параллельное сплиттеру и позволяющее добавить еще немного прижимной силы.

Mercedes W13 без кузовных панелей Фото: Джорджо Пиола

На этом кадре хорошо видно, что радиатор в понтоне W13 расположен с довольно большим наклоном – скажем, у Ferrari он куда ближе к горизонтали. Белый материал служит для ограничения теплопередачи между узлами машины.

Воздухозаборники охлаждения передних тормозов Mercedes W13

На Гран При Монако передние тормоза оснастили более крупными воздухозаборниками охлаждения.

Детали области кокпита Mercedes W13 Иллюстрация: Джорджо Пиола

В Баку под обтекателем бокового бруса появился небольшой «плавничок», добавляющий контроля за потоками.

Детали переднего антикрыла Mercedes W13

Также для быстрых прямых азербайджанской трассы подрезали дальний элемент переднего крыла.

Детали днища Mercedes W13, Гран При Канады Иллюстрация: Джорджо Пиола

Перед канадским этапом на Mercedes появилась вторая металлическая стяжка, что стало причиной для скандала. FIA только-только разрешила такое решение, и никто из соперников не успел внести изменения в конструкцию. В паддоке говорили, что бывшая помощница Тото Вольфа, получившая пост в федерации, делится конфиденциальной информацией. Перед выездом на трассу вторую стойку с W13 сняли.

Детали днища Mercedes W13 Фото: Джорджо Пиола

Также команда экспериментировала с большим вырезом в кромке днища.

Mercedes W13 floor detail Photo by: Giorgio Piola

Днище машин Ф1 в действительности состоит из нескольких частей – тот участок, который мы видим около понтонов, имеет нижнюю и верхнюю сторону, между которыми спрятаны провода и контрольные блоки. В кружке – крепление стяжки, соединяющей днище с корпусом.

Детали торцевой пластины переднего антикрыла Mercedes W13 (Сильверстоун / Монреаль) Иллюстрация: Джорджо Пиола

К Сильверстоуну конструкторы перенесли вниз дугообразный бортик на внешней стороне торцевой пластины переднего крыла.

Детали передней подвески Mercedes W13 Иллюстрация: Джорджо Пиола

В рамках того же пакета на машину установили дополнительные обтекатели в месте присоединения рычагов передней подвески к корпусу. Нужны они, разумеется, для контроля над воздушными потоками.

Детали области кокпита Mercedes W13 Иллюстрация: Джорджо ПИола

Этой же цели служат диагональные бортики на боковине кокпита, количество и размер которых были скорректированы.

Сравнение вариантов днища Mercedes W13

Еще одной новинкой на британском Гран При стал новый элемент у края днища – более широкий, короткий и плоский, с заметным изгибом вверх в передней части. Участку днища непосредственно перед ним тоже изменили геометрию.

Сравнение вариантов заднего антикрыла Mercedes W13

Доработки затронули и область перехода плоскостей к торцевой пластине заднего крыла. Вместо плавного изгиба появился острый угол, генерирующий завихрение.

Детали передних тормозных воздуховодов Mercedes W13 Фото: Джорджо Пиола

По правилам 2022 года отводить воздух от тормозных механизмов можно только в направлении назад. На французском Гран При Mercedes увеличила размер этих каналов (старая версия показана во врезке).

Детали заднего антикрыла Mercedes W13 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Также в Ле-Кастелле торцевая пластина заднего крыла (не без влияния Alpine) осталась без выреза в заднем верхнем углу.

Детали заднего антикрыла Mercedes W13 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Эта деталь была изначально была спроектирована по модульному принципу, чтобы иметь возможность оперативно устанавливать ту версию, которая необходима, без замены всего крыла.

Детали Halo Mercedes W13 Фото: Джорджо Пиола

На Гран При Венгрии поверх защитной дуги Halo появилось хорошо знакомое еще по прежнему регламенту крылышко-бумеранг.

Детали днища Mercedes W13 Фото: Джорджо Пиола

Очередные изменения днища произошли на Гран При Бельгии. В Mercedes решили, что больше – не всегда лучше, и сократили количество диагональных направляющих с трех до одной.

Также обратите внимание на треугольный «плавничок» в месте крепления Halo.

Заднее антикрыло Mercedes W13, Гран При Италии (пятничные тренировки) Иллюстрация: Джорджо Пиола

В условиях лимита бюджета команды Ф1 переставили готовить для Монцы отдельную конфигурацию машины. В Mercedes и вовсе поставили на машину самое «быстрое» заднее крыло из тех, что уже использовалось по ходу сезона…

Заднее антикрыло Mercedes W13, Гран При Италии (квалификация / гонка) Иллюстрация: Джорджо Пиола

…но после пятничных тренировок дополнительно сняли с него концевую кромку.

Несущее крыло Mercedes W13 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Кроме того, несущее крыло на скоростной итальянской трассе ограничили единственным элементом.

Сравнение вариантов переднего антикрыла Mercedes W13 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Третье и последнее по ходу сезона противоречивое решение появилось на W13 в Остине. Команда привезла в Америку переднее крыло, у которого пять разделителей дальних закрылков (во врезке) явно несли аэродинамическую функцию. Соперники подняли шум, и FIA попросила убрать спорные детали.

Детали днища Mercedes W13, Гран При США Иллюстрация: Джорджо Пиола

Тогда же у кромки днища появился небольшой Т-образный элемент для дополнительного контроля за потоками.

Детали днища Mercedes W13 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Новую спецификацию днища привезли в Мехико и доверили испытывать в пятницу Нику де Врису. Она явно выглядела экспериментальной для проверки решений к новому сезону. Основные отличия показаны стрелками.

Детали переднего антикрыла Mercedes W13, Гран При Мексики Иллюстрация: Джорджо Пиола

То крыло, которое Mercedes запретили использовать в Остине, все же появилось на машине в Мехико. Спорные разделители сняли, заменив традиционными скобами. На их месте остались лишь пять углепластиковых заплат. Одновременно чуть подрезали дальний закрылок у торцевой пластины (показано синей стрелкой).

Сравнение вариантов заднего антикрыла Mercedes W13 Иллюстрация: Джорджо Пиола

После тренировок гонщики разошлись во мнениях, какой вариант заднего крыла использовать в Сан-Паулу. Джордж Расселл остановился на версии с более высоким прижимом – она имела концевую кромку и иное решение в месте перехода плоскостей к торцевой пластине. Льюис же Хэмилтон сделал ставку на максимальную скорость. Чей подход оказался эффективнее, мы увидели в гонке.

Сравнение вариантов заднего антикрыла Mercedes W13 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Тот же сценарий повторился в Абу-Даби – в той разницей, что гонщики выбрали одинаковое решение переходного элемента и разошлись лишь во взглядах на концевую кромку. Расселл опять предпочел более загруженный вариант.