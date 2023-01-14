Главные технические решения команд Ф1 в сезоне-2022: McLaren

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Все пошло не по плану уже на тестах в Бахрейне, где выяснилось, что на оранжевой MCL36 перегреваются тормоза. С проблемой вскоре удалось справиться, но программу развития машины пришлось спешно менять. В команде говорили, что последствия той заминки сказывались еще несколько месяцев.

В дальнейшем прогресс в развитии шасси тоже оказался не столь быстрым, как надеялись в Уокинге. Итогом стало поражение от Alpine в споре за четвертую строчку Кубка конструкторов.

Тем не менее, McLaren удалось провести несколько действительно сильных гонок, а также отыскать весьма интересные технические решения.

McLaren (159 очков, 6-е место по итогам сезона; лучший результат в гонке – 3)

Детали переднего антикрыла Mclaren MCL36 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Главная плоскость переднего крыла MCL36 получила выступ вперед, который стал своеобразным продолжением носового обтекателя и изгибался вниз в центральной части (показана стрелкой).

Детали области кокпита McLaren MCL36 Фото: McLaren

Первоначальный вариант днища предусматривал в начале тоннелей Вентури внутреннюю вертикальную стенку, параллельную боковине кокпита. Это позволило создать узкую прорезь для потока, который выходил наверх (показана стрелками).

Такое решение, разумеется, снижало количество воздуха, попадающего под машину – но конструкторы, видимо, полагали, что у подобного подхода есть свои плюсы.

Сравнение кожуха передних тормозов McLaren MCL36 (старый / новый) Фото: Джорджо Пиола

Первые тесты в Барселоне показали, что у McLaren есть неплохой темп. Но переезд в жаркий Сахир оказался для команды сродни холодному душу.

Углепластиковый кожух, закрывающий передний тормозной диск, не справлялся с температурой – после выезда на трассу гонщикам удавалось проехать до перегрева буквально по одному быстрому кругу. На месте получилось оперативно изготовить временный металлический кожух, пока конструкторы занялись подготовкой полноценного решения.

Сравнение деталей днища Ferrari F1-75 и McLaren MCL36 Иллюстрация: Джорджо Пиола

На тестах у соперников возникли вопросы к законности кромки днища MCL36. Но FIA не нашла никаких нарушений, после чего L-образную деталь сразу стали копировать другие команды, начиная с Ferrari.

Детали днища McLaren MCL36 Фото: Джорджо Пиола

Кромка днища постоянно эволюционировала по ходу чемпионата. Поначалу в McLaren разместили там три треугольных «плавничка», а участок перед ними изогнули вверх – это был способ лучше «запечатать» пространство под машиной.

Сравнение деталей задней части McLaren MCL36

К Гран При Австралии (слева на сравнительном фото) команда изменила форму задних тормозных воздухозаборников, чтобы скорректировать картину распределения потоков в этой области машины.

Кромка, отмеченная стрелкой, оказалась чуть ниже, чем прежде.

Детали задней части McLaren MCL36 Фото: Джорджо Пиола

В Имоле, где Ландо Норрис принес команде единственный подиум в сезоне, команда подрезала несущие крылья – те, что соединяют торцевые пластины заднего крыла со структурой безопасности.

Ландо Норрис за рулем McLaren MCL36 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

В Майами изменения затронули углепластиковые обтекатели рычагов передней подвески. Чтобы оценить их работу, инженеры использовали аэродинамическую краску.

Детали днища McLaren MCL36 Фото: Джорджо Пиола

Тогда же в задней части днища появилась металлическая стяжка, призванная добавить конструкции жесткости и помочь в борьбе с «козлением».

Сравнение конфигурации передних тормозов McLaren MCL36 Фото: Джорджо Пиола

Окончательно решить опрос с перегревом передних тормозов в Уокинге смогли только к испанскому Гран При. В рамках большого пакета доработок машина получила крупные углепластиковые кожухи, ради которых пришлось менять и воздуховоды системы охлаждения.

Задняя часть McLaren MCL36 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Также в барселонский пакет вошло заднее крыло с повышенным уровнем прижима. Здесь его можно увидеть с открытой плоскостью DRS, что позволяет рассмотреть металлические демпферы – в центре и по краям, – которые не дают плоскостям излишне сблизиться.

Понтон McLaren MCL36 Фото: Джорджо Пиола

Кроме того, доработки затронули профиль понтона, кромку днища и капот двигателя – конструкторы попытались оптимизировать протекание воздуха вдоль шасси.

Даниэль Риккардо за рулем McLaren MCL36 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Вид сзади на MCL36 с крылом для высокого прижима. В рамках все того же пакета был доработан и диффузор.

Даниэль Риккардо за рулем McLaren MCL36 Фото: Саймое Гэллоуэй / Motorsport Images

В Баку команда подрезала плоскости обоих крыльев, чтобы дополнительно снизить лобовое сопротивление на длинных прямых.

Заднее антикрыло McLaren MCL36

Еще один вариант заднего крыла McLaren привезла в Канаду. Его плоскости опускаются вниз от торцевых пластин и имеют ровный участок в середине.

Сравнение вариантов днища McLaren MCL36

Также в Монреале поменялось расположение металлической стяжки, точку крепления которой к днищу перенесли немного ближе к центру (прежняя показана стрелкой). Одновременно геометрия самого днища претерпела небольшие изменения.

Ландо Норрис за рулем McLaren MCL36 Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

В Сильверстоуне плоскости заднего крыла вновь пришлось подрезать – одновременно ради экономии веса с него убрали голубые спонсорские наклейки.

Детали задней части McLaren MCL36 в гараже

Эстафета доработок продолжилась в Шпильберге, где поменялись торцевые пластины заднего крыла (их передняя кромка стала тонкой) и задние тормозные воздухозаборники.

Сравнение конфигураций McLaren MCL36

Самый большой пакет обновлений команда подготовила к июльскому этапу во Франции – именно тогда поменялась концепция понтонов. Обновленный вариант (он внизу на сравнительном фото) явно был навеян решениями Red Bull с плавным спуском панели к днищу вместо «приподнятого» варианта с пространством для протекания воздуха снизу.

Капот двигателя McLaren MCL36 Фото: Люк Смит

В борьбе с лишним весом решено было везде, где только можно без нарушения общей ливреи, избавиться от цветных наклеек.

Даниэль Риккардо, McLaren MCL36 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Поначалу, на этапе проверки эффективности, новые понтоны потребовали крупных «жабр» охлаждения. В дальнейшем часть из них по возможности закрывали сплошной панелью.

Капот двигателя McLaren MCL36

Здесь конструкцию вентиляционных «жабр» можно рассмотреть подробнее.

Днище McLaren MCL36 Иллюстрация: Джорджо Пиола

В машинах нового поколения днище является ключевым элементом в плане эффективности. В McLaren приложили серьезные усилия при его разработке. Можно выделить уже упоминавшиеся L-образные элементы у внешнего края (2) и небольшие «плавнички» перед ними (3).

Но еще более интересным выглядит решение придать каналам ступенчатую форму в задней части (1). Это позволяет повысить стабильность машины при изменении ее дорожного просвета.

Детали днища McLaren MCL36

По ходу сезона количество небольших элементов у кромки днища выросло до пяти, а их очертания стали более четкими.

Детали задней части McLaren MCL36

В Спа на MCL36 появился новый вариант диффузора. Однако после проверки в тренировках команда больше не ставила его на машину по ходу чемпионата.

Заднее антикрыло McLaren MCL36, Гран При Бельгии Фото: Джорджо Пиола

На длинных прямых в Спа McLaren использовала предельно «плоское» заднее крыло, которое получило дополнительные вырезы у дальней кромки верхней плоскости.

Ландо Норрис за рулем McLaren MCL36 в аэродинамической краске Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Но в Монце нужно еще больше скорости на прямых, потому угол атаки крыла вновь уменьшили. А чтобы проверить его работу – залили аэродинамической краской полмашины, вплоть до несущих крыльев и диффузора.

Ландо Норрис за рулем McLaren MCL36 Фото: Алессио Моргезе

Чтобы соблюсти общий аэродинамический баланс шасси, переднее крыло на итальянском этапе тоже максимально разгрузили, уменьшив площадь закрылков.

Детали понтона McLaren MCL36 Иллюстрация: Джорджо Пиола

В Сингапуре доработки вновь затронули понтон. Входные отверстия для воздуха – вновь как и у Red Bull – стали открытым сверху. Но в этом случае что-то пошло не так: McLaren испытала новинку в пятницу и сняла с машин.

Детали задней части McLaren MCL36 Фото: Джорджо Пиола

В Мексике на воздуховоде, который отводит горячий воздух от задних тормозов, появились небольшие открылки, призванные добавить прижимной силы.

Детали задней части McLaren MCL36 Фото: Джорджо Пиола

В таком ракурсе хорошо видно, что многочисленные элементы имеют разные размеры, но одну функцию – перенаправление воздушных потоков.

Отверстия охлаждения в капоте двигателя McLaren MCL36

Когда эффективности охлаждения не хватало, команда прорезала два дополнительных отверстия (показаны стрелками) для отвода тепла от внутренних узлов машины.