Главные технические решения команд Ф1 в сезоне-2022: Haas
После провального сезона-2021 американская команда смогла сделать шаг вперед, однако по ходу чемпионата ее результаты не отличались стабильностью…
Haas ярко начала чемпионат – Кевин Магнуссен финишировал пятым в Бахрейне. Завершение получилось еще более громким: под осенним дождем датскому гонщику удалось завоевать поул в Сан-Паулу.
Однако в промежутке между этими моментами команда нечасто напоминала о себе. Принятое годом раньше решение пожертвовать сезоном-2021 и направить все ресурсы на подготовку к смене регламента не слишком оправдало себя.
Даже размер этого материала красноречиво свидетельствует, что и в 2022-м новинок у Haas было немного.
Haas (37 очков, 8-е место по итогам сезона; лучший результат в гонке – 5)
Детали Haas VF-22
Фото: Haas F1 Team
По новому шасси сразу было видно, что конструкторы тщательно поработали над областью кокпита. Там можно было обнаружить различные открылки (показаны синей и зеленой стрелками), призванные оптимизировать протекание потоков.
В задней части обратили на себя внимание приподнятый «плавничок» на верхнем ребре капота двигателя, под которым сделали вентиляционные прорези (показаны красной стрелкой). Благодаря этому отверстия для выхода горячего воздуха в задней части понтонов были меньше, чем можно ожидать на предсезонных тестах.
Детали Haas VF-22
Фото: Haas F1 Team
Интересные детали обнаружились и на переднем антикрыле. Его торцевые пластины получили волнистую переднюю кромку, а с их внешней стороны можно увидеть V-образную направляющую. Ни у кого из соперников не было ничего подобного.
Область кокпита Haas VF-22
Единственный крупный пакет обновлений команда привезла в Венгрию. В него вошли измененные входные отверстия каналов Вентури. Примечательно, что конструкторы отказались от высоких вертикальных направляющих (во врезке), предпочтя им более компактное решение.
В других командах тенденция была скорее обратной.
Новые понтоны Haas VF-22, Hungarian GP
Иллюстрация: Джорджо Пиола
Другой частью пакета стали понтоны с углублениями сверху, которые Haas – в этом едва ли стоит сомневаться – скопировала у Ferrari. Изменения затронули не только геометрию самих панелей, но и расположение на них вентиляционных отверстий.
Сравнение понтонов Haas VF-22
На сравнительных фото заметно, как изменился профиль понтонов: он выделен зеленой линией на виде сбоку и желтой – на ракурсе вдоль машины. Обновленная версия показана снизу.
Изменения в том числе позволили лучше справляться с завихрениями, которые возникают при вращении передних колес. Той же цели служит и иная форма направляющих с внешней стороны торцевых пластин переднего крыла (показана синей стрелкой). Эта деталь появилась на британском Гран При.
Red Bull поддела соперников и FIA в рождественской открытке
После первых тестов в Mercedes сочли «козление» несерьезной проблемой
Самое важное:
После первых тестов в Mercedes сочли «козление» несерьезной проблемой
Главный гоночный инженер Эндрю Шовлин рассказал, что поначалу в команде не придали особого значения странному поведению новой машины W13 на прямых
Главные технические решения команд Ф1 в сезоне-2022: Haas
После провального сезона-2021 американская команда смогла сделать шаг вперед, однако по ходу чемпионата ее результаты не отличались стабильностью…
Red Bull поддела соперников и FIA в рождественской открытке
Чемпионы мира не смогли упустить такой момент, чтобы не подколоть Ferrari и Mercedes – впрочем, и над собой они тоже посмеялись
Капито рассказал, что спасло Williams от закрытия
Еще до своего увольнения глава команды из Гроу сказал весьма примечательные слова о финансовом состоянии Ф1
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.
У вас есть 2 варианта:
- Стать подписчиком.
- Отключите блокировщик рекламы.