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Формула 1 Аналитика

Главные технические решения команд Ф1 в сезоне-2022: Haas

После провального сезона-2021 американская команда смогла сделать шаг вперед, однако по ходу чемпионата ее результаты не отличались стабильностью…

Мэтт Сомерфилд
Автор:
, технический эксперт
Соавтор:
Джорджо Пиола
Главные технические решения команд Ф1 в сезоне-2022: Haas
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Haas ярко начала чемпионат – Кевин Магнуссен финишировал пятым в Бахрейне. Завершение получилось еще более громким: под осенним дождем датскому гонщику удалось завоевать поул в Сан-Паулу. 

Однако в промежутке между этими моментами команда нечасто напоминала о себе. Принятое годом раньше решение пожертвовать сезоном-2021 и направить все ресурсы на подготовку к смене регламента не слишком оправдало себя. 

Даже размер этого материала красноречиво свидетельствует, что и в 2022-м новинок у Haas было немного.

Haas (37 очков, 8-е место по итогам сезона; лучший результат в гонке – 5)

Детали Haas VF-22

Детали Haas VF-22

Фото: Haas F1 Team

По новому шасси сразу было видно, что конструкторы тщательно поработали над областью кокпита. Там можно было обнаружить различные открылки (показаны синей и зеленой стрелками), призванные оптимизировать протекание потоков.  

В задней части обратили на себя внимание приподнятый «плавничок» на верхнем ребре капота двигателя, под которым сделали вентиляционные прорези (показаны красной стрелкой). Благодаря этому отверстия для выхода горячего воздуха в задней части понтонов были меньше, чем можно ожидать на предсезонных тестах. 

Детали Haas VF-22

Детали Haas VF-22

Фото: Haas F1 Team

Интересные детали обнаружились и на переднем антикрыле. Его торцевые пластины получили волнистую переднюю кромку, а с их внешней стороны можно увидеть V-образную направляющую. Ни у кого из соперников не было ничего подобного.

Область кокпита Haas VF-22

Область кокпита Haas VF-22

Единственный крупный пакет обновлений команда привезла в Венгрию. В него вошли измененные входные отверстия каналов Вентури. Примечательно, что конструкторы отказались от высоких вертикальных направляющих (во врезке), предпочтя им более компактное решение. 

В других командах тенденция была скорее обратной.

Новые понтоны Haas VF-22, Hungarian GP

Новые понтоны Haas VF-22, Hungarian GP

Иллюстрация: Джорджо Пиола

Другой частью пакета стали понтоны с углублениями сверху, которые Haas – в этом едва ли стоит сомневаться – скопировала у Ferrari. Изменения затронули не только геометрию самих панелей, но и расположение на них вентиляционных отверстий. 

Сравнение понтонов Haas VF-22

Сравнение понтонов Haas VF-22

На сравнительных фото заметно, как изменился профиль понтонов: он выделен зеленой линией на виде сбоку и желтой – на ракурсе вдоль машины. Обновленная версия показана снизу.

Изменения в том числе позволили лучше справляться с завихрениями, которые возникают при вращении передних колес. Той же цели служит и иная форма направляющих с внешней стороны торцевых пластин переднего крыла (показана синей стрелкой). Эта деталь появилась на британском Гран При.

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