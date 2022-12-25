Главные технические решения команд Ф1 в сезоне-2022: Haas

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Haas ярко начала чемпионат – Кевин Магнуссен финишировал пятым в Бахрейне. Завершение получилось еще более громким: под осенним дождем датскому гонщику удалось завоевать поул в Сан-Паулу.

Однако в промежутке между этими моментами команда нечасто напоминала о себе. Принятое годом раньше решение пожертвовать сезоном-2021 и направить все ресурсы на подготовку к смене регламента не слишком оправдало себя.

Даже размер этого материала красноречиво свидетельствует, что и в 2022-м новинок у Haas было немного.

Haas (37 очков, 8-е место по итогам сезона; лучший результат в гонке – 5)

Детали Haas VF-22 Фото: Haas F1 Team

По новому шасси сразу было видно, что конструкторы тщательно поработали над областью кокпита. Там можно было обнаружить различные открылки (показаны синей и зеленой стрелками), призванные оптимизировать протекание потоков.

В задней части обратили на себя внимание приподнятый «плавничок» на верхнем ребре капота двигателя, под которым сделали вентиляционные прорези (показаны красной стрелкой). Благодаря этому отверстия для выхода горячего воздуха в задней части понтонов были меньше, чем можно ожидать на предсезонных тестах.

Детали Haas VF-22 Фото: Haas F1 Team

Интересные детали обнаружились и на переднем антикрыле. Его торцевые пластины получили волнистую переднюю кромку, а с их внешней стороны можно увидеть V-образную направляющую. Ни у кого из соперников не было ничего подобного.

Область кокпита Haas VF-22

Единственный крупный пакет обновлений команда привезла в Венгрию. В него вошли измененные входные отверстия каналов Вентури. Примечательно, что конструкторы отказались от высоких вертикальных направляющих (во врезке), предпочтя им более компактное решение.

В других командах тенденция была скорее обратной.

Новые понтоны Haas VF-22, Hungarian GP Иллюстрация: Джорджо Пиола

Другой частью пакета стали понтоны с углублениями сверху, которые Haas – в этом едва ли стоит сомневаться – скопировала у Ferrari. Изменения затронули не только геометрию самих панелей, но и расположение на них вентиляционных отверстий.

Сравнение понтонов Haas VF-22

На сравнительных фото заметно, как изменился профиль понтонов: он выделен зеленой линией на виде сбоку и желтой – на ракурсе вдоль машины. Обновленная версия показана снизу.

Изменения в том числе позволили лучше справляться с завихрениями, которые возникают при вращении передних колес. Той же цели служит и иная форма направляющих с внешней стороны торцевых пластин переднего крыла (показана синей стрелкой). Эта деталь появилась на британском Гран При.