Главные технические решения команд Ф1 в сезоне-2022: Ferrari

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Скудерия начинала сезон-2022 с самой быстрой машиной в пелотоне. К сожалению, по надежности она была далеко не лучшей, что в сочетании с пилотскими ошибками и промахами тактического штаба лишило команду множества очков.

С надеждами на титул Ferrari пришлось расстаться еще и потому, что темпы развития А1-75 оказались ниже, чем у главных соперников. Тем не менее, по ходу чемпионата машина получила несколько весьма примечательных доработок.

Верхний воздухозаборник Ferrari F1-75 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Уже на презентации новинки бросилось в глаза, что конструкторы вернулись к треугольной форме верхнего воздухозаборника (в 2021-м он был овальным) с горизонтальной переборкой, которая делит потоки между двумя каналами. А вот L-образные крылышки по бокам остались с прошлогодней машине.

Носовой обтекатель Ferrari F1-75 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Подобно другим командам, Скудерия использовала модульную конструкцию носового обтекателя и переднего крыла. Выделенный желтым элемент является отдельной деталью, другие части тоже можно при необходимости менять отдельно. Такой подход позволил снизить расходы на запасные части.

Носовой обтекатель Ferrari F1-75 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Вот так выглядит машина со снятым кожухом носового обтекателя. Отверстие позволяет направлять воздух в кокпит для вентиляции.

Детали днища Ferrari F1-75 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Самым интересным конструктивным элементом F1-75 на первых тестах стал «язычок», который размещался в небольшой прорези у кромки днища. Он находился ниже соседних элементов и помогал взаимодействовать с потоками, снижая воздействие «грязного» воздуха от задних колес на диффузор.

Понтон Ferrari F1-75 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Решение понтонов, выбранное конструкторами из Маранелло, оказалось не имеющим аналогов в пелотоне. Даже визуально широкие «бока» машины с углублением сверху и крупными вентиляционными прорезями выглядели очень эффектно. С точки зрения аэродинамики и охлаждения они тоже работали совсем не так, как на других машинах.

Сравнение деталей днища Ferrari F1-75 и McLaren MCL36 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Подсмотрев удачную находку соперников из McLaren в области кромки днища, в Маранелло уже ко второй сессии тестов подготовили почти точную копию, отказавшись от «язычка». На самом деле, идейно оба эти решения довольно близки, просто во втором случае элемент куда крупнее и связан с днищем несколькими металлическими разделителями.

Также обратите внимание, что на F1-75 появилась стяжка перед задними колесами, призванная повысить жесткость шасси и помочь борьбе с болтанкой.

Область сплиттера Ferrari F1-75 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Сплиттер Ferrari подвешен на амортизаторе, которые обеспечивает нужную упругость движений вверх-вниз. Обратите внимание на крепление элемента к корпусу (показано левой стрелкой) – структурно сплиттер не является частью днища, но соединен с ним.

Заднее антикрыло Ferrari F1-75, Гран При Саудовской Аравии Фото: Джорджо Пиола

Новую версию заднего крыла Скудерия привезла уже на второй этап в Джидду. Благодаря тому, что его плоскости поднимаются к торцевым пластинам, лобовое сопротивление стало меньше, что было вовсе не лишним на длинных прямых саудовской трассы.

Элементы внутри понтона Ferrari F1-75 Фото: Джорджо Пиола

На этом кадре со снятыми кузовными панелями видно расположение радиаторов. Обратите внимание, что теплообменник лежит на полой углепластиковой трубе, верхняя часть которой проницаема для воздуха. Эта труба, в свою очередь, крепится к нижнему брусу боковой защиты.

Ниже в этой подборке можно увидеть ту же часть машины под чуть иным углом.

Сравнение вариантов диффузора Ferrari F1-75 Иллюстрация: Джорджо Пиола

К Мельбурну команда доработала диффузор, разместив в его центральной части длинный и тонкий «киль». Это позволило снизить зависимость поведения машины от величины дорожного просвета.

Вид снизу на Ferrari F1-75

После квалификационной аварии Карлоса Сайнса в Имоле появилась возможность взглянуть на F1-75 снизу, когда итальянские судьи традиционно неспешно грузили машину на эвакуатор. Как хорошо видно, каналы Вентури не идут вдоль всей машины, а довольно быстро перенаправляют воздух к внешним кромкам днища, создавая разряжение в центральной части.

Задние тормоза Ferrari F1-75 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Задние тормоза машин Ф1 опутаны переплетением проводов и воздуховодов, а с внутренней стороны ступицы расположены многочисленные крылышки, которые вносят свой вклад в аэродинамическую эффективность, взаимодействуя с потоками.

Детали задней части Ferrari F1-75 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Та же область машины в иных ракурсах. Количество и глубина проработки мелких деталей заставляют вспомнить то, что до смены регламента конструкторы создавали в области дефлекторов.

Детали днища Ferrari F1-75 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Ferrari одной из первых скопировала у Red Bull хитрый продольный бортик под днищем машины в форму лезвия конька. Он стал мощным инструментом в борьбе с вертикальной раскачкой.

Сравнение вариантов заднего антикрыла Ferrari F1-75 Иллюстрация: Джорджо Пиола

На Гран При Испании дебютировал вариант заднего крыла для с высоким уровнем прижима. Его нижняя плоскость получила более выраженный изгиб, а верхняя – увеличенный угол атаки.

Область кокпита Ferrari F1-75 Фото: Джорджо Пиола

В рамках того же пакета изменения получили входные отверстия каналов Вентури у передней кромки днища. Внешний вертикальный бортик, который прежде был довольно скромных размеров (показаны желтым пунктиром), стал куда крупнее. В глубине можно рассмотреть небольшое крылышко выше сплиттера, которое все команды Ф1 «срисовали» у Aston Martin.

Сравнение деталей днища Ferrari F1-75 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Доработки днища привели к появлению ступенчатого излома перед задними колесами [1] и иного решения кромки в месте установки «лезвия» [2].

Заднее антикрыло Ferrari F1-75, Гран При Азербайджана Иллюстрация: Джорджо Пиола

В Майами команда привезла крыло с уменьшенным прижимом, но лишь опробовала его в тренировках. У этой версии плоскости установлены горизонтально и имеют небольшую ступеньку у торцевых пластин. Уже в Баку это крыло пригодилось в квалификации и гонке.

Сравнение вариантов заднего антикрыла Ferrari F1-75 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Еще одно новое крыло появилось в Монреале – правда, в единственном экземпляре для Шарля Леклера (снизу на иллюстрации). Монегаск на том этапе стартовал из конца решетки после установки нового мотора, потому ему требовалась более агрессивная конфигурация машины для прорыва через пелотон.

Детали внутри понтона Ferrari F1-75

А вот и обещанный выше кадр с внутренней «начинкой» понтона. Так еще лучше видно, каким образом воздух распределяется по всей поверхности радиатора, установленного под небольшим углом поверх полой углепластиковой трубы. На этом фото сам радиатор снят с машины.

Зеркало заднего вида Ferrari F1-75, Гран При Великобритании Иллюстрация: Джорджо Пиола

В Сильверстоуне доработки затронули крепления зеркал заднего вида. Внутреннее получило вместо скругления выраженное ребро (в правой врезке), чтобы генерировать завихрение, а точку крепления внешнего к корпусу зеркала скорректировали таким образом, чтобы оставить место для двух небольших «плавничков».

Область кокпита Ferrari F1-75 Фото: Джорджо Пиола

Также к британскому Гран При изменили геометрию входных отверстий каналов Вентури и «подреза» в нижней части понтона, чтобы пропускать вдоль днища больше воздуха.

Изменение передней кромки днища Ferrari F1-75 (новая / старая) Иллюстрация: Джорджо Пиола

Так лучше видно подробности изменений: вместо плавного изгиба передняя кромка получила ступенчатую форму. Из-за этого под машину стало попадать меньше воздуха, зато усилился поток вдоль верхней стороны днища.

Ferrari F1-75 new floor comparison Photo by: Giorgio Piola

Одновременно во второй раз за сезон увеличился в размерах вертикальный бортик с внешней стороны входных отверстий, который по сути превратился в полноценный дефлектор. Прежнюю версию можно увидеть во врезке.

Детали днища Ferrari F1-75 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Помимо уже описанных доработок входных каналов [1] и вертикального бортика [2], изменения произошли и под машиной: подглядев у соперников, в Маранелло внедрили на своей машине ступенчатую форму каналов в передней части [3].

Варианты понтонов Ferrari F1-75 (Сильверстоун / Монреаль) Иллюстрация: Джорджо Пиола

Наконец, для оптимизации протекания потоков в области «бутылочного горлышка» между задними колесами решено было избавиться от законцовки понтонов

Варианты заднего антикрыла Ferrari F1-75, Гран При Бельгии Иллюстрация: Джорджо Пиола

В Спа на F1-75 ненадолго появилось заднее крыло, предназначенное для Монцы (вверху). В команде допускали, что этот вариант может пригодиться и в Бельгии, если потери на техничном втором секторе окажутся не слишком серьезными. Но в итоге на квалификацию и гонку пилотам поставили «бакинское» крыло (внизу) – может, и уступающее в лобовом сопротивлении, но обеспечивающее нужный прижим.

Заднее антикрыло Ferrari F1-75 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Так как домашний Гран При команда проводила в особой юбилейной ливрее, крыло тоже пришлось слегка перекрасить.

Шарль Леклер за рулем Ferrari F1-75 Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Также в Монце на F1-75 использовалось несущее крыло с единственным элементом, призванное снизить лобовое сопротивление и добавить скорости на прямых.

Детали переднего антикрыла Ferrari F1-75 Фото: Джорджо Пиола

Чтобы соблюсти общий аэродинамический баланс, дальний закрылок переднего крыла тоже был подрезан.

Руль Ferrari F1-75 Шарля Леклера Фото: Джорджо Пиола

Гонщики Скудерии использовали по ходу сезона различную конфигурацию привода сцепления на задней стороне руля. У Шарля Леклера это был один длинный рычаг в нижней части с отверстиями для пальцев, которым гонщик оперировал на старте правой рукой…

Руль Ferrari F1-75 Карлоса Сайнса Фото: Джорджо Пиола

…тогда как Карлос Сайнс предпочел сохранить схему, к которой привык еще в McLaren. Она включала два коротких независимых «лепестка» с обеих сторон, позволяя гонщику выбирать, каким пользоваться. Интересно, что даже рычажки переключения передач у двух пилотов были разными.

Детали области кокпита Ferrari F1-75 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Гран При Японии стал последним этапом, куда Скудерия привезла новинки – после этого конструкторы уже занимались исключительно подготовкой к новому сезону. На «Сузуке» появилась очередная вариация оформления входных отверстий каналов Вентури: в нижней части вертикального бортика сделали вырез.

Детали днища Ferrari F1-75, Гран При Японии Иллюстрация: Джорджо Пиола

На том же этапе команда укоротила металлическую стяжку корпуса с днищем перед задними колесами. Зачем? Похоже, ради экономии веса – пусть даже ценой небольшого снижения жесткости.

Старая версия днища Ferrari F1-75 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Для сравнения – вот как этот участок машины выглядел прежде. Также при внимательном изучении оказалось, что изменилась структура углепластикового волокно, из которого «выпекают» днище (во врезке).

Сравнение вариантов днища Ferrari F1-75 Иллюстрация: Джорджо Пиола

На последнюю гонку сезона в Абу-Даби Ferrari привезла доработки, призванные оценить решения для сезона-2023. Речь об изгибе вверх кромки днища перед задними колесами – прежде (в правой врезке) кромка изгибалась вниз.