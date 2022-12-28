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Кампания 2022 года развивалась для подчиненных Лоуренса Стролла по восходящей. Концепция шасси, которая была выбрана изначально, не принесла ожидаемой скорости – в первых гонках пилоты команды боролись далеко в глубине пелотона. Это потребовало коренный переделок, проведенных под руководством нового технического босса Дэна Феллоуза, пришедшего из Red Bull.

Вот какие изменения претерпела зеленая машина AMR22 по ходу чемпионата.

Aston Martin (55 очков, 7-е место по итогам сезона; лучший результат в гонке – 6)

Технические решения Aston Martin AMR22

Aston Martin раньше всех соперников показала машину 2022 года. Первым, что бросилось в глаза, стали длинные понтоны, приподнятые над днищем. В их передней части располагались квадратные входные отверстия для воздуха, в задней – вентиляционные «жабры».

Двойной сплиттер под днищем Aston Martin AMR22 Фото: Aston Martin Racing

Уже на кадрах с презентации можно было увидеть «двойной сплиттер» – поверх основной детали располагались небольшие крылышки той же формы (показаны верхней стрелкой). Эту идею по ходу сезона переняли многие соперники.

Передние тормозные механизмы Aston Martin AMR22 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Еще одной инженерной находкой Aston Martin стали «дырявые» тормозные суппорты передних колес, позволяющие дополнительно отводить тепло от дисков.

Передние тормозные механизмы Aston Martin AMR22

Установленный поверх суппорта карбоновый кожух также получил отверстия в соответствующих местах.

Сравнение зеркал заднего вида Aston Martin AMR22 (старая версия во врезке) Фото: Aston Martin

Первые доработки AMR22 появились еще до старта чемпионата. Команда переделала крепление зеркал заднего вида, а на понтоне следом за ним установила вертикальный бортик дугообразной формы (показан красной стрелкой).

Сравнение вариантов Aston Martin AMR22

К первому Гран При произошли изменения понтонов. Нижний внешний угол воздухозаборника получил более сложную форму (показана стрелкой). Прежде всего это сказалась на тех потоках, которые не попадают в понтон и протекают снаружи вдоль него.

Сравнение вариантов заднего антикрыла Aston Martin AMR22 (новое / старое)

На саудовском этапе AMR22 получила заднее крыло с меньшим уровнем прижима (сверху на сравнительном фото). Оно имело полноценный профиль не по всей ширине главной плоскости, а только в центральной части.

Варианты заднего антикрыла Aston Martin AMR22

К Австралии на машине появилось уже третье по счету крыло – промежуточное между двумя предыдущими по своим характеристикам. Его плоскость не имела изгибов, но ее профиль был не столь выраженным, как в Сахире.

Сравнение вариантов днища Aston Martin AMR22 (Имола / Мельбурн) Фото: Motorsport Images

На четвертом этапе в Имоле (сверху на фото) команда скорректировала расположение металлической стяжки перед задними колесами, соединяющей днище с корпусом – деталь, призванную добавить жесткости, сместили немного вперед.

Аэродинамические детали по соседству с Halo на Aston Martin AMR22

В области кокпита конструкторы активно экспериментировали со всевозможными небольшими элементами, призванными оптимизировать протекание потоков вдоль шасси.

Центральная часть Aston Martin AMR22 Фото: Джорджо Пиола

К Гран При Испании Aston Martin подготовила радикально переделанную машину, которую в дальнейшем использовала до конца сезона. Форма понтонов явно была навеяна Red Bull – вместо длинных и приподнятых они стали плавно спускаться к днищу, образуя ступеньку между внешней и внутренней частями.

При этом форма входных отверстий для воздуха осталась прежним – по всей видимости, такой компромисс позволил провести смену концепции быстрее и не тратить лишние ресурсы.

Новые понтоны Aston Martin AMR22 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Также с Барселоны иным стало днище AMR22. Едва ни кого-то удивит, что и здесь новая версия оказалась очень похожей на Red Bull. Это касается прежде всего сложной формы кромки из двух соединенных поверхностей, которых не было у других команд.

Лэнс Стролл, Aston Martin AMR22 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Кроме того, на испанском этапе появилось заднее крыло с высоким уровнем прижимной силы, которое решили сразу же проверить с помощью аэродинамической краски, чтобы убедиться в соответствии характеристик на трассе теоретическим расчетам.

Силовая установка Mercedes на Aston Martin AMR22

Фото, сделанное в гараже монреальской трассы, дает возможность рассмотреть конфигурацию элементов силовой установки AMR22 – в том числе воздуховоды и установленные в понтонах радиаторы.

Детали заднего антикрыла Aston Martin AMR22

Также в Канаде пополнился список вариантов заднего крыла. На этот раз верхняя плоскость получила не только дугообразную заднюю кромку, но и вертикальный бортик на ней, высота которого в центральной части была чуть выше, чем по краям.

Детали задней части Aston Martin AMR22 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Группа небольших открылков появилась в области задних тормозных воздухозаборников на британском Гран При. Так команда искала способ улучшить охлаждение тормозов и повысить аэродинамическую эффективность.

Задние тормоза Aston Martin AMR22 Фото: Джорджо Пиола

Вот как выглядит конструкция задних тормозов Aston внутри углепластикового «барабана». Каналы подводят охлаждающий воздух к разным элементам, а продольные направляющие регулируют протекание воздуха в объеме самого «барабана». Прежде команды имели возможность пропускать его насквозь к внешней стороне колеса, но теперь правила разрешают выпускать такие потоки только в направлении назад.

Сплиттер под кокпитом Aston Martin AMR22 Фото: Джорджо Пиола

У современных машин Ф1 – и тут Aston Martin не стала исключением – сплиттер имеет побственную подвеску, призванную не допустить его повреждения о поребрики. Этом механизм должен быть пассивным (неуправляемым). У AMR22 он состоит из амортизатора в передней части и пружины в задней.

Заднее антикрыло Aston Martin AMR22 Иллюстрация: Джорджо Пиола

На Гран При Венгрии команда привезла заднее крыло, которое сразу оказалось в центре внимания. Точно выполнив все предписания регламента, конструкторы сумели нарушить его дух и разместить в верхней части торцевой пластины каплевидный элемент, добавляющий прижимной силы (и одновременно создающий сильное завихрение).

Зеркало заднего вида спецификации 2023 года на Aston Martin AMR 22 Иллюстрация: Джорджо Пиола

В Зандфорте команда опробовала более крупные зеркала, который станут обязательными в Ф1 с нового сезона. При этом их крепление явно было сделано с прицелом на решение аэродинамических задач.

Заднее антикрыло Aston Martin AMR22 для быстрых трасс Иллюстрация: Джорджо Пиола

Самое «быстрое» заднее крыло появилось на машине в Спа, но в гонке его впервые использовали не там, а только в Монце. Это решение смело можно назвать наиболее радикальным во всем пелотоне. Главная плоскость, опускаясь в центральной части, имеет почти нулевой угол атаки. Верхняя во многом повторяет ее очертания.

Сравнение вариантов днища Aston Martin AMR22 Фото: Джорджо Пиола

Последней заметной новинкой Aston Martin стало новое днище в Сингапуре. Едва ли кого-то удивит, что в нем конструкторы повторили все находки, сделанные по ходу сезона коллегами из Red Bull.

Сравнение Red Bull RB18 и Aston Martin AMR22