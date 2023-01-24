Главные технические решения команд Ф1 в сезоне-2022: Alpine

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Чемпионат 2022 года прошел для Alpine под знаком многочисленных отказов мотора. Но в те моменты, когда он не подводил, машина A522 ехала весьма быстро.

Фернандо Алонсо и Эстебану Окону ни разу не улыбнулась удача подняться на подиум, но в действительности оба были этого вполне достойны. Победа над McLaren в споре за четвертое место тоже выглядит вполне закономерной, ведь кроме чистого темпа у Alpine были очень серьезные темпы доработок.

Команда оказалась едва ли не единственной в пелотоне, привозившей новинки почти на каждый этап.

Alpine (173 очков, 4-е место по итогам сезона; лучший результат в гонке – 4)

Сравнение передних тормозов Alpine A522 и A521

Зимой в Энстоуне изменили расположение передних тормозных суппортов, перенеся их из задней части диска (справа на фото) вперед.

Так как с точки зрения механики это почти одно и то же, причиной переделки стали аэродинамические соображения. Конструкция кожуха выполнена так, чтобы отводить тепло через каплевидные отверстия.

Сравнение вариантов понтона Alpine A522 (старый / новый)

Одним из первых шагов Alpine в работе над А522 стало изменение концепции понтонов. Верхняя кромка к старту сезона получила излом и стала резче спускаться к днищу.

Одновременно, как видно на ракурсе спереди, в новой версии стало больше места для протекания воздуха вдоль нижней части понтона, а чуть дальше появился приподнятый участок для контроля за потоками и борьбы с завихрениями от задних колес.

Сравнение вариантов заднего антикрыла Alpine A522 (старое / новое)

Уже на первом этапе в Бахрейне появилось новое заднее крыло с уменьшенным уровнем прижимной силы. Похоже, по итогам тестов на той же трассе инженеры пришли к выводу, что слишком загружать машину здесь ни к чему.

Фернандо Алонсо за рулем Alpine A522 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Новое крыло сохранили и на саудовский Гран При но скорректировали геометрию торцевых пластин. Команда отказалась от выреза в верхней части из задней кромки. Это изменило соотношение прижимной силы и лобового сопротивления. Позже по ходу сезона тот же принцип внедрила и Mercedes на своей W13.

Сравнение области кокпита Alpine A522

Постепенная оптимизация продолжилась и в Австралии, где иную форму получила внешняя направляющая каналов Вентури (ее очертания показаны пунктиром), а сразу позади нее появилась заметная выпуклость (отмечена стрелкой).

Эстебан Окон за рулем Alpine A522 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

На этом кадре, сделанном в Имоле, особенности понтонов Alpine – в частности, углубления с внутренней стороны – видны особенно наглядно. Одновременно эволюционировала и форма кромки днища.

Детали области понтона Alpine A522 Фото: Джорджо Пиола

Прямо по ходу уик-энда на трассе Энцо и Дино Феррари на A522 появилась металлическая стяжка перед задними колесами, которую командам разрешили использовать для повышения жесткости конструкции

Сравнение вариантов области кокпита Alpine A522 (старая / новая)

Помимо кромки днища (показана красной стрелкой), обновления затронули профиль внешней стенки на входе в тоннель Вентури (показана желтым пунктиром), а на боковой стенке кокпита появилась узкая продольная направляющая (отмечена синей стрелкой).

Детали области кокпита Alpine A522 Фото: Джорджо Пиола

В Майами чуть выше сплиттера A522 можно было заметить небольшое крылышко, которое все команды Ф1 подсмотрели у Aston Martin. У Alpine оно получило небольшой наклон вперед.

Эстебан Окон за рулем Alpine A522 Фото: Джерри Андре / Motorsport Images

На виде сверху проще всего понять, как в команде адаптировали машину под требуемую эффективность охлаждения: в специальных панелях в верхней части понтонов открывали столько прорезей, сколько было необходимо.

Машина Эстебана Окона, Alpine A522, после аварии Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

В Майами появилась редкая возможность взглянуть на А522 снизу. Как несложно заметить, центральные каналы для воздуха тянутся вдоль шасси, а внешние выводят воздух вбок в районе первой трети понтона.

Детали переднего антикрыла Alpine A522 Фото: Джорджо Пиола

К Барселоне, вдохновившись идеями Haas, в Alpine подготовили переднее крыло с волнистой передней кромкой торцевой пластины (показана желтой линией). Одновременно была чуть скорректирована и форма задней кромки (изменения показаны стрелкой).

Заднее антикрыло Alpine A522 Фото: Джорджо Пиола

Также в Испании появилось новое заднее крыло, выдержанное в том же ключе, что и все предыдущие, но имеющее иное соотношение прижима и лобового сопротивления.

Сравнение вариантов несущего крыла Alpine A522

В Баку команда привезла не только новое «разгруженное» заднее крыло, но и скорректировала геометрию несущего крыла из двух плоскостей. Широкая внутренняя часть плоскости и более узкая внешняя явно указывает, что источником вдохновения была Red Bull RB18.

Детали области кокпита Alpine A522 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Также на азербайджанском этапе понтоны получили новые воздухозаборники, заметно смещенные вперед. Это изменило картину протекания потоков как внутрь отверстия, так и с внешней стороны кузовных панелей.

В области крепления Halo появились два небольших крылышка (во врезке).

Детали области кокпита Alpine A522 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Так удлинение понтона видно особенно отчетливо. На него даже перенесли зеркала заднего вида, которые прежде крепились к боковой стенке кокпита. По соседству установлена продольная направляющая для потоков.

Понтон и детали днища Alpine A522 Иллюстрация: Джорджо Пиола

В Сильверстоуне эволюция машины продолжилась: на этот раз углубление в понтоне, хорошо заметное и прежде, продлили вперед почти до самого конца элемента.

Область сплиттера под кокпитом Alpine A522

На этом фото видно, сколь плотно «упакованы» детали машины в области сплиттера, од кокпитом пилота. Интересно, что дугообразный металлический элемент, который поддерживает переднюю часть сплиттера, в Энстоуне используют еще с тех времен, когда команда носила имя Lotus.

Детали днища Alpine A522

Из под края днища выглядывает кончик направляющей для потоков, за форму прозванной «лезвием конька». Эта небольшая деталь оказалась мощным средством в борьбе с «козлением», позволяя контролировать распределение давлений при изменении клиренса. Сначала ее внедрили конструкторы Red Bull, но очень быстро «лезвие» появилось и на других машинах.

Элементы внутри носового обтекателя Alpine A522

Нечасто можно рассмотреть, что находится под внешней оболочкой носового обтекателя. Кто-то назовет воздуховод охлаждения кокпита, изготовленный с помощью 3D-печати, не слишком эстетичным, но свою задачу он выполняет.

Заднее антикрыло Alpine A522 Фото: Джорджо Пиола

Новая спецификация заднего крыла дебютировала в Шпильберге. В данном случае важно было учесть не только характер трассы с длинными прямыми, но и разреженный альпийский воздух из-за высоты над уровнем моря.

Сравнение вариантов несущего крыла Alpine A522 Фото: Джорджо Пиола

В Венгрии была скорректирована форма несущего крыла для медленных трасс. Выраженный излом задней кромки обеих плоскостей позволил открыть снаружи чуть больше пространства для воздуха и получить выигрыш в лобовом сопротивлении почти без потери прижимной силы.

Сравнение воздухозаборников задних тормозов Alpine A522 (старый / новый) Фото: Джорджо Пиола

К этапу в Спа команда доработала воздухозаборники задних тормозов. Входные отверстия были перенесены с внешней части вертикальной пластины (показаны красной стрелкой) внутрь, в пространство между этой пластиной и боковиной шины. Одновременно они стали несколько крупнее в размерах (показаны синей стрелкой).

Детали днища Alpine A522 Фото: Джорджо Пиола

Когда днище сняли с машины, можно в деталях рассмотреть конструкцию входных отверстий тоннелей Вентури. Обратите внимание, насколько толстой является в этом месте сама кромка днища.

Сравнение вариантов днища Alpine A522 Фото: Джорджо Пиола

Показанный выше участок днища команда вновь модернизировала к Гран При Бельгии, сделав все переходы более плавными (справа на сравнительном фото).

Заднее антикрыло Alpine A522

В Зандфорте на A522 можно было увидеть еще один вариант заднего крыла – обратите внимание на выпуклости в нижней части его главной плоскости. Одновременно скорректировали и геометрию несущего крыла.

Сравнение деталей днища Alpine A522 Фото: Alpine

Новая оптимизация днища подоспела к Сингапуру. Иной стала форма кромки, а для ее усиления были использованы металлические вставки (показаны стрелками).

Детали днища Alpine A522 Фото: Джорджо Пиола

Наконец, в конце октября в Остине Alpine внедрила популярное в пелотоне решение с «язычком» в вырезе днища, который под машиной соединяется с «лезвием конька».

Такой подход позволяет еще эффективнее бороться с болтанкой, а вдобавок защищает диффузор от турбулентного воздуха, генерируемого при вращении колеса.