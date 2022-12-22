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Много лет AlphaTauri удавалось сражаться с серьезными соперниками, располагая куда меньшим бюджетом. При этом в Фаэнце регулярно находили передовые и весьма примечательные решения.

Но надежды команды стать с 2022 году сокрушителем колоссов, к сожалению, так и не сбылись.

AlphaTauri (35 очков, 9-е место по итогам сезона; лучший результат в гонке – 5)

Детали задней части AlphaTauri AT03 Иллюстрация: Джорджо Пиола

На общем виде задней части машины AT03 можно рассмотреть понтоны, которые плавно спускаются к днищу, высоко расположенные отверстия для выхода воздуха из-под кузовных панелей в задней части машины и антикрыло, плоскости которого имеют выраженный изгиб в середине.

Пьер Гасли, AlphaTauri AT03 Фото: AlphaTauri

В Джидде на машине появилось другое крыло – идейно близкое, но не столь рельефное. Оно имело иное соотношение прижимной силы и лобового сопротивления.

Детали центральной части AlphaTauri AT03 Фото: Джорджо Пиола

Кадр из боксов трассы в Имоле позволяет рассмотреть детали, обычно скрытые от глаз. Это касается воздушных каналов охлаждения передних тормозов, расположения радиаторов в понтоне и еще одного – поверх силовой установки.

Пьер Гасли, AlphaTauri AT03 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Также на Гран При Эмилии-Романьи команда начала эксперименты с кромкой днища – в ее средней части появился изгиб вверх.

Детали задней части AlphaTauri AT03

В Барселону AlphaTauri привезла еще одно заднее крыло, направленное на получение максимального прижима. Примечательно, что оно стоит на машине в неокрашенном виде – в той фазе сезона команды пытались отчаянно экономить вес.

Механики с машиной Юки Цуноды, AlphaTauri AT03, на пит-лейне Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

На быстрых бакинских улицах дальний закрылок переднего крыла подрезали ради достижения большей максимальной скорости. Для соблюдения баланса изменения одновременно коснулись и несущего крыла в задней части машины – это элемент, который соединяет структуру безопасности с нижней частью торцевых пластин.

Понтон AlphaTauri AT03 Фото: Люк Смит

В Ле-Кастелле дебютировала очередная итерация днища. На этот раз участок кромки в передней части оказался приподнят над остальной поверхностью.

Задняя часть Alpha Tauri AT03 Фото: Джорджо Пиола

Одновременно капот двигателя получил более широкую «полку», которая начиналась в месте крепления Halo и продолжалась почти до задних колес, помогая направлять протекающие вдоль шасси потоки воздуха.

Диффузор и несущее крыло AlphaTauri AT03 Фото: Люк Смит

В рамках того же пакета был доработан и диффузор. Обратите внимание на полукруглый вырез в нижней части его боковой поверхности.

Юки Цунода, AlphaTauri AT03 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Очередное заднее крыло появилось в Венгрии – для проверки его сразу облили аэродинамической краской. На этот раз главные изменения затронули область сопряжения плоскостей с торцевыми пластинами.

Детали заднего антикрыла AlphaTauri AT03 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Эволюционный процесс продолжился в Бельгии, где на машине стояло «прямоугольное» крыло, нацеленное на минимальный прижим.

Заднее антикрыло AlphaTauri AT03 Фото: Джорджо Пиола

Для медленной трассе в Зандфорте подготовили еще одно решение в крупными несущими крыльями и очередным вариантом сопряжения плоскостей с торцевыми пластинами.

Детали заднего антикрыла AlphaTauri AT03 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Для Монцы использовали ту же спецификацию, что была в Спа, но верхнюю плоскость дополнительно подрезали, одновременно сняв с нее концевую кромку.

Сравнение вариантов носового обтекателя AlphaTauri AT03 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Самая, пожалуй, интересная новинка появилась у итальянской команды уже под конец чемпионата, в Сингапуре. На AT03 дебютировал совсем другой носовой обтекатель. У прежней версии кончик «носа» находился под главной плоскостью крыла и имел овальную форму. Ни одна другая команда на использовала ничего похожего.

У новой версии кончик переместился наверх благодаря тому, что плоскость получила выраженный изгиб. Кроме того, очертания «носа» стали более заостренными.

Сравнение вариантов носового обтекателя AlphaTauri AT03 Иллюстрация: Джорджо Пиола

В таком ракурсе отличия еще более наглядны. Хорошо видно, что у старой версии (слева) кончик обтекателя выступал за плоскость, тогда как у новой – наоборот. Все это влияет на картину распределения давлений в этой области машины и протекание потоков в сторону днища.

Сравнение конфигураций заднего антикрыла AlphaTauri AT03 (Япония / Франция)

На «Сузуке» постоянная эволюция заднего крыла продвинулась еще на шаг. С середины лета (справа) элемент претерпел сразу несколько последовательных изменений – отличия выделены на сравнительном фото и показаны стрелками.

Капот двигателя AlphaTauri AT03 Фото: Джорджо Пиола

Чтобы защититься от перегрева в жарком разреженном воздухе Мехико, инженеры открыли на кузовных панелях максимальное количество вентиляционных отверстий.

Детали задней части AlphaTauri AT03 Фото: Джорджо Пиола

Там же на AT03 можно было увидеть самые крупные в пелотоне отверстия для выхода воздуха в задней части корпуса.