Главные технические решения команд Ф1 в сезоне-2022: AlphaTauri
В отличие от Red Bull, «младшая» команда того же концерна совершенно не впечатлила в прошедшем сезоне. Вот какие изменения ее машина претерпела по ходу чемпионата
Много лет AlphaTauri удавалось сражаться с серьезными соперниками, располагая куда меньшим бюджетом. При этом в Фаэнце регулярно находили передовые и весьма примечательные решения.
Но надежды команды стать с 2022 году сокрушителем колоссов, к сожалению, так и не сбылись.
AlphaTauri (35 очков, 9-е место по итогам сезона; лучший результат в гонке – 5)
Детали задней части AlphaTauri AT03
Иллюстрация: Джорджо Пиола
На общем виде задней части машины AT03 можно рассмотреть понтоны, которые плавно спускаются к днищу, высоко расположенные отверстия для выхода воздуха из-под кузовных панелей в задней части машины и антикрыло, плоскости которого имеют выраженный изгиб в середине.
Пьер Гасли, AlphaTauri AT03
Фото: AlphaTauri
В Джидде на машине появилось другое крыло – идейно близкое, но не столь рельефное. Оно имело иное соотношение прижимной силы и лобового сопротивления.
Детали центральной части AlphaTauri AT03
Фото: Джорджо Пиола
Кадр из боксов трассы в Имоле позволяет рассмотреть детали, обычно скрытые от глаз. Это касается воздушных каналов охлаждения передних тормозов, расположения радиаторов в понтоне и еще одного – поверх силовой установки.
Пьер Гасли, AlphaTauri AT03
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Также на Гран При Эмилии-Романьи команда начала эксперименты с кромкой днища – в ее средней части появился изгиб вверх.
Детали задней части AlphaTauri AT03
В Барселону AlphaTauri привезла еще одно заднее крыло, направленное на получение максимального прижима. Примечательно, что оно стоит на машине в неокрашенном виде – в той фазе сезона команды пытались отчаянно экономить вес.
Механики с машиной Юки Цуноды, AlphaTauri AT03, на пит-лейне
Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images
На быстрых бакинских улицах дальний закрылок переднего крыла подрезали ради достижения большей максимальной скорости. Для соблюдения баланса изменения одновременно коснулись и несущего крыла в задней части машины – это элемент, который соединяет структуру безопасности с нижней частью торцевых пластин.
Понтон AlphaTauri AT03
Фото: Люк Смит
В Ле-Кастелле дебютировала очередная итерация днища. На этот раз участок кромки в передней части оказался приподнят над остальной поверхностью.
Задняя часть Alpha Tauri AT03
Фото: Джорджо Пиола
Одновременно капот двигателя получил более широкую «полку», которая начиналась в месте крепления Halo и продолжалась почти до задних колес, помогая направлять протекающие вдоль шасси потоки воздуха.
Диффузор и несущее крыло AlphaTauri AT03
Фото: Люк Смит
В рамках того же пакета был доработан и диффузор. Обратите внимание на полукруглый вырез в нижней части его боковой поверхности.
Юки Цунода, AlphaTauri AT03
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Очередное заднее крыло появилось в Венгрии – для проверки его сразу облили аэродинамической краской. На этот раз главные изменения затронули область сопряжения плоскостей с торцевыми пластинами.
Детали заднего антикрыла AlphaTauri AT03
Иллюстрация: Джорджо Пиола
Эволюционный процесс продолжился в Бельгии, где на машине стояло «прямоугольное» крыло, нацеленное на минимальный прижим.
Заднее антикрыло AlphaTauri AT03
Фото: Джорджо Пиола
Для медленной трассе в Зандфорте подготовили еще одно решение в крупными несущими крыльями и очередным вариантом сопряжения плоскостей с торцевыми пластинами.
Детали заднего антикрыла AlphaTauri AT03
Иллюстрация: Джорджо Пиола
Для Монцы использовали ту же спецификацию, что была в Спа, но верхнюю плоскость дополнительно подрезали, одновременно сняв с нее концевую кромку.
Сравнение вариантов носового обтекателя AlphaTauri AT03
Иллюстрация: Джорджо Пиола
Самая, пожалуй, интересная новинка появилась у итальянской команды уже под конец чемпионата, в Сингапуре. На AT03 дебютировал совсем другой носовой обтекатель. У прежней версии кончик «носа» находился под главной плоскостью крыла и имел овальную форму. Ни одна другая команда на использовала ничего похожего.
У новой версии кончик переместился наверх благодаря тому, что плоскость получила выраженный изгиб. Кроме того, очертания «носа» стали более заостренными.
Сравнение вариантов носового обтекателя AlphaTauri AT03
Иллюстрация: Джорджо Пиола
В таком ракурсе отличия еще более наглядны. Хорошо видно, что у старой версии (слева) кончик обтекателя выступал за плоскость, тогда как у новой – наоборот. Все это влияет на картину распределения давлений в этой области машины и протекание потоков в сторону днища.
Сравнение конфигураций заднего антикрыла AlphaTauri AT03 (Япония / Франция)
На «Сузуке» постоянная эволюция заднего крыла продвинулась еще на шаг. С середины лета (справа) элемент претерпел сразу несколько последовательных изменений – отличия выделены на сравнительном фото и показаны стрелками.
Капот двигателя AlphaTauri AT03
Фото: Джорджо Пиола
Чтобы защититься от перегрева в жарком разреженном воздухе Мехико, инженеры открыли на кузовных панелях максимальное количество вентиляционных отверстий.
Детали задней части AlphaTauri AT03
Фото: Джорджо Пиола
Там же на AT03 можно было увидеть самые крупные в пелотоне отверстия для выхода воздуха в задней части корпуса.
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