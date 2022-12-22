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Формула 1 Аналитика

Главные технические решения команд Ф1 в сезоне-2022: AlphaTauri

В отличие от Red Bull, «младшая» команда того же концерна совершенно не впечатлила в прошедшем сезоне. Вот какие изменения ее машина претерпела по ходу чемпионата

Мэтт Сомерфилд
Автор:
, технический эксперт
Соавтор:
Джорджо Пиола
Главные технические решения команд Ф1 в сезоне-2022: AlphaTauri
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Много лет AlphaTauri удавалось сражаться с серьезными соперниками, располагая куда меньшим бюджетом. При этом в Фаэнце регулярно находили передовые и весьма примечательные решения.

Но надежды команды стать с 2022 году сокрушителем колоссов, к сожалению, так и не сбылись. 

AlphaTauri (35 очков, 9-е место по итогам сезона; лучший результат в гонке – 5)

Детали задней части AlphaTauri AT03

Детали задней части AlphaTauri AT03

Иллюстрация: Джорджо Пиола

На общем виде задней части машины AT03 можно рассмотреть понтоны, которые плавно спускаются к днищу, высоко расположенные отверстия для выхода воздуха из-под кузовных панелей в задней части машины и антикрыло, плоскости которого имеют выраженный изгиб в середине.

Пьер Гасли, AlphaTauri AT03

Пьер Гасли, AlphaTauri AT03

Фото: AlphaTauri

В Джидде на машине появилось другое крыло – идейно близкое, но не столь рельефное. Оно имело иное соотношение прижимной силы и лобового сопротивления. 

Детали центральной части AlphaTauri AT03

Детали центральной части AlphaTauri AT03

Фото: Джорджо Пиола

Кадр из боксов трассы в Имоле позволяет рассмотреть детали, обычно скрытые от глаз. Это касается воздушных каналов охлаждения передних тормозов, расположения радиаторов в понтоне и еще одного – поверх силовой установки.

Пьер Гасли, AlphaTauri AT03

Пьер Гасли, AlphaTauri AT03

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Также на Гран При Эмилии-Романьи команда начала эксперименты с кромкой днища – в ее средней части появился изгиб вверх.

Детали задней части AlphaTauri AT03

Детали задней части AlphaTauri AT03

В Барселону AlphaTauri привезла еще одно заднее крыло, направленное на получение максимального прижима. Примечательно, что оно стоит на машине в неокрашенном виде – в той фазе сезона команды пытались отчаянно экономить вес.  

Механики с машиной Юки Цуноды, AlphaTauri AT03, на пит-лейне

Механики с машиной Юки Цуноды, AlphaTauri AT03, на пит-лейне

Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

На быстрых бакинских улицах дальний закрылок переднего крыла подрезали ради достижения большей максимальной скорости. Для соблюдения баланса изменения одновременно коснулись и несущего крыла в задней части машины – это элемент, который соединяет структуру безопасности с нижней частью торцевых пластин. 

Понтон AlphaTauri AT03

Понтон AlphaTauri AT03

Фото: Люк Смит

В Ле-Кастелле дебютировала очередная итерация днища. На этот раз участок кромки в передней части оказался приподнят над остальной поверхностью. 

Задняя часть Alpha Tauri AT03

Задняя часть Alpha Tauri AT03

Фото: Джорджо Пиола

Одновременно капот двигателя получил более широкую «полку», которая начиналась в месте крепления Halo и продолжалась почти до задних колес, помогая направлять протекающие вдоль шасси потоки воздуха. 

Диффузор и несущее крыло AlphaTauri AT03

Диффузор и несущее крыло AlphaTauri AT03

Фото: Люк Смит

В рамках того же пакета был доработан и диффузор. Обратите внимание на полукруглый вырез в нижней части его боковой поверхности. 

Юки Цунода, AlphaTauri AT03

Юки Цунода, AlphaTauri AT03

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Очередное заднее крыло появилось в Венгрии – для проверки его сразу облили аэродинамической краской. На этот раз главные изменения затронули область сопряжения плоскостей с торцевыми пластинами. 

Детали заднего антикрыла AlphaTauri AT03

Детали заднего антикрыла AlphaTauri AT03

Иллюстрация: Джорджо Пиола

Эволюционный процесс продолжился в Бельгии, где на машине стояло «прямоугольное» крыло, нацеленное на минимальный прижим. 

Заднее антикрыло AlphaTauri AT03

Заднее антикрыло AlphaTauri AT03

Фото: Джорджо Пиола

Для медленной трассе в Зандфорте подготовили еще одно решение в крупными несущими крыльями и очередным вариантом сопряжения плоскостей с торцевыми пластинами.

Детали заднего антикрыла AlphaTauri AT03

Детали заднего антикрыла AlphaTauri AT03

Иллюстрация: Джорджо Пиола

Для Монцы использовали ту же спецификацию, что была в Спа, но верхнюю плоскость дополнительно подрезали, одновременно сняв с нее концевую кромку. 

Сравнение вариантов носового обтекателя AlphaTauri AT03

Сравнение вариантов носового обтекателя AlphaTauri AT03

Иллюстрация: Джорджо Пиола

Самая, пожалуй, интересная новинка появилась у итальянской команды уже под конец чемпионата, в Сингапуре. На AT03 дебютировал совсем другой носовой обтекатель. У прежней версии кончик «носа» находился под главной плоскостью крыла и имел овальную форму. Ни одна другая команда на использовала ничего похожего. 

У новой версии кончик переместился наверх благодаря тому, что плоскость получила выраженный изгиб. Кроме того, очертания «носа» стали более заостренными. 

AlphaTauri AT03 front wing comparison

Сравнение вариантов носового обтекателя AlphaTauri AT03

Иллюстрация: Джорджо Пиола

В таком ракурсе отличия еще более наглядны. Хорошо видно, что у старой версии (слева) кончик обтекателя выступал за плоскость, тогда как у новой – наоборот. Все это влияет на картину распределения давлений в этой области машины и протекание потоков в сторону днища.

Сравнение конфигураций заднего антикрыла AlphaTauri AT03 (Япония / Франция)

Сравнение конфигураций заднего антикрыла AlphaTauri AT03 (Япония / Франция)

На «Сузуке» постоянная эволюция заднего крыла продвинулась еще на шаг. С середины лета (справа) элемент претерпел сразу несколько последовательных изменений – отличия выделены на сравнительном фото и показаны стрелками.

Капот двигателя AlphaTauri AT03

Капот двигателя AlphaTauri AT03

Фото: Джорджо Пиола

Чтобы защититься от перегрева в жарком разреженном воздухе Мехико, инженеры открыли на кузовных панелях максимальное количество вентиляционных отверстий.

Детали задней части AlphaTauri AT03

Детали задней части AlphaTauri AT03

Фото: Джорджо Пиола

Там же на AT03 можно было увидеть самые крупные в пелотоне отверстия для выхода воздуха в задней части корпуса. 

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