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Пример Alfa Romeo служит отличной иллюстрацией эффективности новой системы, которая связывает результаты команды с доступным ей объемом аэродинамических исследований.

Получив право проводить больше продувок в трубе и вычислений в системах CFD, в Хинвине подготовили к старту сезона-2022 очень неплохую машину. Сейчас это уже подзабылось, но весной Валттери Боттас за рулем короткобазной машины C42 регулярно боролся на трассе с соперниками из Mercedes и нередко опережал их.

Из-за недостаточных темпов развития в дальнейшем результаты стали снижаться, но созданный запас очков позволил команде завершить сезон на шестой строчке Ку ка конструкторов.

Alfa Romeo (55 очков, 6-е место по итогам сезона; лучший результат в гонке – 5)

Руль Alfa Romeo C42 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Вид на внутреннюю сторону руля Валттери Боттаса – финн использует единственный «лепесток» привода сцепления, расположенный с левой стороны и оснащенный парой индивидуальных отверстий для пальцев.

Детали задней части Alfa Romeo C42 Фото: Джорджо Пиола

Без кузовных панелей можно рассмотреть подробности компоновки силовой установки, установленные в понтонах почти горизонтально радиаторы, а также рычаги задней подвески.

Валттери Боттас за рулем Alfa Romeo C42 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

На быстрой трассе в Саудовской Аравии на машину поставили заднее крыло для малого прижима. Одновременно поменялись воздухозаборники задних тормозов и обтекатели рычагов задней подвески.

Сравнение вариантов понтона Alfa Romeo C42 (старый / новый)

Обновленные понтоны появились на Гран При Эмилии-Романьи. Главные изменения произошли в их задней части.

Там, где прежде кузовная панель была приподнятой с «подрезом» в нижней части, появился плавный спуск к днищу, явно навеянный решениями других команд.

Детали днища Alfa Romeo C42 Фото: Джорджо Пиола

Следующий шаг на пути эволюционного развития этой области машины и прилегающего участка днища можно было увидеть в конце весны в Барселоне.

Детали задней части Alfa Romeo C42

Там же на С42 появилось заднее крыло с высоким уровнем прижима, которое отличает выраженный рельеф главной плоскости. На этом же кадре можно рассмотреть детали конструкции задних тормозов с воздуховодами охлаждения и направляющими для потоков внутри «барабана».

Узел крепления переднего колеса Alfa Romeo C42

Как и сзади, спереди тормозной диск заключен в особый углепластиковый короб. Это способ контроля за температурой – так как с 2022 года диски стали крупнее, важно не давать им излишне охлаждаться.

Носовой обтекатель и переднее антикрыло Alfa Romeo C42

Также к Испании команда доработала переднее крыло, изменив геометрию внешней части закрылков. В таком ракурсе отлично видно, что металлические коннекторы, связывающие соседние элементы, очень четко ориентированы для более точного направления потоков.

Заднее антикрыло Alfa Romeo C42 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

При открытии DRS можно рассмотреть в середине верхней плоскости крыла небольшой ограничитель, который в закрытом положении не позволяет ей соприкоснуться с нижней, сохраняя зазор.

Валттери Боттас за рулем Alfa Romeo C42 Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

В Баку на С42 поставили «быстрое» заднее крыло с почти плоским главным элементом, а у переднего крыла для сохранения баланса подрезали дальний элемент.

Гуаньюй Чжоу за рулем Alfa Romeo C42 Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Проще всего заметить на этом кадре аэродинамическую краску, которую в Ф1 традиционно используют для визуализации структуры потоков. Но настоящая новинка здесь прячется на кончике носового обтекателя – это небольшое отверстие для подачи охдаждающего воздуха в кокпит.

Детали передней части Alfa Romeo C42

Воздухозаборники передних тормозов Alfa Romeo не похожи на решения других команд: тонкие и высокие отверстия в верхней и нижней части дополнены металлической сеточкой чтобы исключить попадание в соответствующие каналы посторонних объектов, прежде всего кусочков отработанной резины.

Сплиттер под кокпитом Alfa Romeo C42 Фото: Джорджо Пиола

Металлический сплиттер Alfa Romeo подвешен на тарельчатой пружине. Это позволяет поддерживать оптимальное расстояние от асфальта при разных значениях клиренса.

Детали заднего крыла Alfa Romeo C42, Гран При Бельгии Иллюстрация: Джорджо Пиола

Чтобы снизить лобовое сопротивление на длинных арденнских прямых, в команде, команда отрезала внешние уголки в месте стыка верхней плоскости заднего крыла с торцевыми пластинами .

Детали заднего крыли Alfa Romeo C42, Гран При Италии Иллюстрация: Джорджо Пиола

Это решение оставили на этап в Монце, дополнительно подрезав дальнюю кромку верхней плоскости – на самой быстрой трассе чемпионата лобового сопротивления не бывает мало.

Носовой обтекатель и переднее крыло Alfa Romeo C42 Иллюстрация: Джорджо Пиола

К «Сузуке» команда модифицировала переднее крыло. Геометрия его закрылков осталась практически прежней, но изменилось соотношение статичной и регулируемой частей двух дальних элементов, что расширило диапазон возможных настроек.

Сравнение вариантов преднего антикрыла Alfa Romeo C42

Перемены наглядно видны на сравнительном фото. Прежде (справа) внутренняя часть закрылков, выделенная зеленым, оставалась неподвижной. После обновления стало возможно менять угол атаки почти целой плоскости.

Кроме того, по примеру Mercedes команда изменила участок сопряжения закрылков с торцевой пластиной (выделен желтым во врезке), открыв в задней части больше пространства для протекания потоков. Одновременно подрезали заднюю кромку самой торцевой пластины (показана стрелкой).

Область кокпита Alfa Romeo C42 Фото: Джорджо Пиола

На Гран При США доработки затронули переднюю кромку днища, которая формирует входные отверстия каналов Вентури. Она стала соединяться с боковиной кокпита в более высокой точке.

Валттери Боттас за рулем Alfa Romeo C42 Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Одну из последних новинок команду привезла в Мехико: наклонная часть днища в области кокпита (прямо под входным отверстием понтона) получила небольшой вырез с внешней стороны. Это повлияло на протекание потоков как с верхней, так и с нижней стороны днища.

Сравнение вариантов заднего антикрыла Alfa Romeo C42 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Помимо традиционного решения заднего крыла в тренировках команда экспериментировала с более агрессивным вариантом, имеющим крупный вырез. В этом случае завихрения генерируются иначе, что влияет на картину распределения потоков в этой области и, как следствие, соотношение прижимной силы и лобового сопротивления.