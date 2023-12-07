«Главное – не на каждом Гран При». Вильнев поделился мнением о спринтах

Короткие субботние гонки проходят в Ф1 с 2021 года – в предстоящем сезоне таких будет шесть. В паддоке к этой новинке относятся по-разному, при этом спорт продолжает уточнять их регламент, опираясь на накопленный опыт. Финальную версия правил на 2024-й Комиссия Ф1 должна озвучить в январе.

Одним из тех, кто поддержал эксперименты с форматом, стал чемпион мира 1997 года Жак Вильнев.

«Это классно, так как пятницы стали интереснее, – цитирует канадца онлайн-издание PlanetF1. – Люди сейчас жалуются, что субботы не стали лучше. Но важно понимать, что изначально никто не собирался добавлять зрелищности субботам.

Проект был нацелен именно на пятницы, которые на обычных Гран При всегда очень скучные. Теперь же пятница дает много поводов для обсуждений».

Он добавил: «Детали формата вполне можно уточнять, но сама идея хороша – если, конечно, спринты будут не на каждом Гран При. В MotoGP решили делать именно так – и сейчас уже видно, что это перебор. Но для отдельный уик-эндов такой подход работает.

Когда у вас 23, 24 или 25 этапов, и на каждом повторяется одно и то же, возникает снижение интереса из-за однообразия. Так что периодически нужны перемены. Да, у нас спорт, но каждый спорт в том числе является и шоу».

Говоря о том, почему сама идея с двумя гонками за уик-энд не вызывает у него отторжения, 52-летний Вильнев объяснил, что любовь к традициям Ф1 важно сочетать с современными реалиями.

«Да, я приверженец классических взглядов на многие вещи, – объяснил Жак. – Но не в этом случае. Пока гонки остаются спортом, все в порядке. К примеру, я категорически против DRS: в этом случае во мне говорит традиционалист, так как мы имеем дело с искусственным влиянием на спорт.

DRS – это как давать бегуну более качественные башмаки, чем у остальных, просто потому, что он медленнее. И мне такое не по душе.

А спринты не меняют привычных нам Гран При, так что с ними все в порядке. Чтобы выживать, спорт должен думать о шоу-составляющей. Те дисциплины, где этот момент упускают из вида, уже остались в истории или никого не привлекают».