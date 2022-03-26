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Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Аналитика

Главная загадка пятницы в Джидде – гоночный темп Ferrari

Машины Скудерии неплохо смотрятся на одном быстром круге – а вот с темпом на длинной дистанции ясности пока нет

Кирилл Качнов
Автор:
, главный редактор
Главная загадка пятницы в Джидде – гоночный темп Ferrari
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Ни один из гонщиков команды Ferrari, неделю назад начавшей новый сезон Формулы 1 с дубля на Гран При Бахрейна, не избежал контакта машины со стеной по ходу второй пятничной тренировки в рамках проходящего в эти выходные Гран При Саудовской Аравии.

И Шарль Леклер, и Карлос Сайнс допустили ошибки задолго до окончания сессии – в момент, когда пытались выжать из своих болидов максимум, работая над квалификационным темпом. Впрочем, к этому времени монегаск и испанец уже успели показать результаты, обеспечившие им места на 1-й и 3-й строчке итогового протокола.

«Судя по всему, на одном быстром круге у команды по-прежнему есть преимущество над конкурентами, – сделал вывод авторитетный журналист Марк Хьюз в материале на сайте The Race. – Напрямую сравнивать Ferrari и Red Bull сложно – ведь свое лучшее время Ферстаппен [который в итоге оказался в протоколе на 2-й строчке] показал на шинах Medium, а не на Soft, как пилоты Ferrari. Но все-таки Макс пытался проехать быстрый круг на самой мягкой резине. Он сбросил ход в самом конце, когда машина сильно заскользила – судя по всему, из-за резкого порыва ветра. Но к тому моменту Ферстаппен уже отставал от времени Леклера на пару десятых».

Напарник действующего чемпиона мира тоже не смог проехать ни одного по-настоящему быстрого круга на Soft – зато пилоты Red Bull стали лидерами по среднему времени на длинной серии кругов. У Ферстаппена этот показатель составил 1:35.197, у Переса – на 0.155 хуже, у ставшего третьим Хэмилтона – на 0.677 хуже.

«В ситуации, когда все используют настройки с низким уровнем прижимной силы, отставание Mercedes от лидеров выглядит не столь ужасным, как это было в Бахрейне, – продолжает Хьюз. – Но по-прежнему главной целью остается поиск компромисса между временем на круге и борьбой с "козлением".

Примечательно, что больше всего Хэмилтон и Расселл теряли в переходящих один в другой быстрых поворотах с 5-го по 9-й – именно там "козление" не позволяло им атаковать на полную. В то время как на прямых поведение машины ничем не отличалось от поведения болида Red Bull».

Пилоты Ferrari тем временем из-за повреждения своих машин не смогли совершить длинные серии кругов, которые используются для поиска настроек на гонку. Поэтому главным неизвестным перед началом второго дня Гран При Саудовской Аравии является именно гоночный темп болидов, которые пока считаются самыми быстрыми в пелотоне.

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