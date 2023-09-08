Глава Williams: В современной Ф1 не осталось места рента-драйверам
По мнению Джеймса Воулза и его коллег из других команд, сейчас гонщик, у которого есть только деньги, не имеет шансов пробиться в пелотон
В прежние годы, особенно несколько десятилетий назад, практика покупки состоятельными бизнес-пилотами места в кокпите была вполне обычной в Формуле 1. Богачи-энтузиасты, которые хотели попробовать себя в чемпионате мира, легко находили общий язык с командами, которые отчаянно нуждались в деньгах.
Однако в последнее время эволюция автоспорта заметно осложнила подобную практику. Сначала для получения Суперлицензии стали требовать 40 баллов, заработанных в молодежных сериях. А затем улучшение финансового положения Ф1 снизило зависимость команд от денег пилотов.
Это коснулось даже тех, кто сражается в конце пелотона. Глава Williams Джеймс Воулз объяснил: «Сейчас все решают тысячные доли секунды. Потому каждый хочет, чтобы за него выступали пилоты, заслужившие свое место скоростью и способные выступать на максимальном уровне.
Никто не согласится за несколько миллионов взять гонщика, который соответствует требованиям лишь в минимальной степени.
Эти же несколько миллионов ты получишь [в качестве призовых] от Кубка конструкторов, если окажешься на строчку выше соперника. И мне кажется, для спорта это позитивные изменения».
Британец добавил, что сейчас в спорте удалось выстроить схему, в которой пропуск наверх получают действительно самые талантливые
«Сейчас, разглядев одаренного гонщика, мы инвестируем в него, начиная с картинга, и сами оплачиваем ему выступления, – объяснил глава Williams. – Именно так получается определить, кто действительно быстр. Кроме того, пилоты приходят [в Формулу 1] уже с опытом.
Это не значит, что новичков больше не осталось, даже наоборот – но сама концепция с уплатой нескольких миллионов, чтобы усадить пилота за руль, больше не работает. В этом случае вы сразу окажитесь позади».
Спонсорский бюджет до сих пор помогает пилотам в переговорах с командами из второй половины пелотона
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
С такой точкой зрения согласился и руководитель AlphaTauri Франц Тост, в команде которого начинали карьеру многие будущие звезды. «Рента-драйверы закончились, – заверил австриец. – Начать надо с того, что они никогда не бывают быстрейшими, и посредством баллов Суперлицензии FIA отсекает таких гонщиков».
Гюнтер Штайнер из Haas добавил: «Прежде команды испытывали финансовые сложности. Теперь в чемпионате есть десять сильных участников, и никому не нужно опираться на бизнас-пилотов, так как Формула 1 пребывает в хорошем состоянии».
Стоит отметить, что прошлогодний чемпион Ф2 Фелипе Другович так и не сумел отыскать себе место в пелотоне Больших Призов, зато занявший в молодежной серии четвертое место Логан Сарджент договорился о выступлениях за Williams.
«Ему удается творить чудеса». Росберг выделил одного босса команды Ф1
«Ему удается творить чудеса». Росберг выделил одного босса команды Ф1 «Ему удается творить чудеса». Росберг выделил одного босса команды Ф1
Глава Williams признал тактику команды в Зандфорте дважды ошибочной
Глава Williams признал тактику команды в Зандфорте дважды ошибочной Глава Williams признал тактику команды в Зандфорте дважды ошибочной
Босс Williams: Сарджент попал в аварию из-за поломки машины
Босс Williams: Сарджент попал в аварию из-за поломки машины Босс Williams: Сарджент попал в аварию из-за поломки машины
Самое важное:
Глава Williams: В современной Ф1 не осталось места рента-драйверам
Глава Williams: В современной Ф1 не осталось места рента-драйверам Глава Williams: В современной Ф1 не осталось места рента-драйверам
Мнение: почему отчет FIA по лимиту бюджетов рано считать полным успехом
Мнение: почему отчет FIA по лимиту бюджетов рано считать полным успехом Мнение: почему отчет FIA по лимиту бюджетов рано считать полным успехом
«Ему удается творить чудеса». Росберг выделил одного босса команды Ф1
«Ему удается творить чудеса». Росберг выделил одного босса команды Ф1 «Ему удается творить чудеса». Росберг выделил одного босса команды Ф1
Имола и Монца решили сотрудничать, чтобы спасти свои Гран При
Имола и Монца решили сотрудничать, чтобы спасти свои Гран При Имола и Монца решили сотрудничать, чтобы спасти свои Гран При
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.