Глава Williams: В современной Ф1 не осталось места рента-драйверам

В прежние годы, особенно несколько десятилетий назад, практика покупки состоятельными бизнес-пилотами места в кокпите была вполне обычной в Формуле 1. Богачи-энтузиасты, которые хотели попробовать себя в чемпионате мира, легко находили общий язык с командами, которые отчаянно нуждались в деньгах.

Однако в последнее время эволюция автоспорта заметно осложнила подобную практику. Сначала для получения Суперлицензии стали требовать 40 баллов, заработанных в молодежных сериях. А затем улучшение финансового положения Ф1 снизило зависимость команд от денег пилотов.

Это коснулось даже тех, кто сражается в конце пелотона. Глава Williams Джеймс Воулз объяснил: «Сейчас все решают тысячные доли секунды. Потому каждый хочет, чтобы за него выступали пилоты, заслужившие свое место скоростью и способные выступать на максимальном уровне.

Никто не согласится за несколько миллионов взять гонщика, который соответствует требованиям лишь в минимальной степени.

Эти же несколько миллионов ты получишь [в качестве призовых] от Кубка конструкторов, если окажешься на строчку выше соперника. И мне кажется, для спорта это позитивные изменения».

Британец добавил, что сейчас в спорте удалось выстроить схему, в которой пропуск наверх получают действительно самые талантливые

«Сейчас, разглядев одаренного гонщика, мы инвестируем в него, начиная с картинга, и сами оплачиваем ему выступления, – объяснил глава Williams. – Именно так получается определить, кто действительно быстр. Кроме того, пилоты приходят [в Формулу 1] уже с опытом.

Это не значит, что новичков больше не осталось, даже наоборот – но сама концепция с уплатой нескольких миллионов, чтобы усадить пилота за руль, больше не работает. В этом случае вы сразу окажитесь позади».

Спонсорский бюджет до сих пор помогает пилотам в переговорах с командами из второй половины пелотона Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

С такой точкой зрения согласился и руководитель AlphaTauri Франц Тост, в команде которого начинали карьеру многие будущие звезды. «Рента-драйверы закончились, – заверил австриец. – Начать надо с того, что они никогда не бывают быстрейшими, и посредством баллов Суперлицензии FIA отсекает таких гонщиков».

Гюнтер Штайнер из Haas добавил: «Прежде команды испытывали финансовые сложности. Теперь в чемпионате есть десять сильных участников, и никому не нужно опираться на бизнас-пилотов, так как Формула 1 пребывает в хорошем состоянии».

Стоит отметить, что прошлогодний чемпион Ф2 Фелипе Другович так и не сумел отыскать себе место в пелотоне Больших Призов, зато занявший в молодежной серии четвертое место Логан Сарджент договорился о выступлениях за Williams.