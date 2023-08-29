Глава Williams признал тактику команды в Зандфорте дважды ошибочной

Алекс Элбон стартовал в минувший уик-энд на Гран При Нидерландов с наивысшей в карьере четвертой позиции. Правда, он пропустил на первом круге Фернандо Алонсо после невероятной атаки со стороны ветерана Ф1 в третьем повороте – но все равно остался пятым.

Затем, в отличие от большинства соперников, англо-тайский гонщик не поехал за промежуточными шинами во время первого дождя и остался на сликах на мокрой трассе. И хотя какое-то время после этого он был гораздо медленнее других, общая потеря времени оказалась соизмерима с двумя визитами на пит-лейн.

До финального отрезка Алекс уверенно держался шестым, но второй дождь отбросил его назад: Williams замешкалась с переходом на промежуточную резину, так что в итоге Элбон закончил дистанцию восьмым.

По мнению руководителя команды из Гроу Джеймса Воулза, ее главные тактические решения в минувшее воскресенье были неверными.

«[С началом дождя] вы должны или провести пит-стоп в течение двух первых кругов, или уже оставаться на сликах, – объяснил британец Motorsport.com. – И в тех командах, где меняли шины еще позже, допустили ошибку. Уж если ты решил держаться, то держись.

Мы решили не заезжать на пит-лейн, так как прогноз первое время обещал далеко не столь долгих дождь, как оказалось в итоге. И сейчас я могу сказать, что в действительности потери по сравнению с теми, кто все же поставил промежуточную резину, оказались додовольно значительными.

Впрочем, мы все равно удержались в десятке. Так что наш выбор не был катастрофически неверным, но все же неправильным».

По поводу действий Williams во время второго дождя Джеймс был более категоричен: «Здесь нам явно нужно пересмотреть свои подходы и практики, чтобы понять, как повысить эффективность. Тут мы допустили грубую ошибку.

За промежуточными шинами Алекс заехал на круг позже, чем следовало. Задним числом всегда просто говорить о таких вещах. Теперь надо понять, как надо было действовать, чтобы с имевшейся на тот момент информацией принять верное решение».

Четыре очка, заработанные Элбоном, позволили Williams оторваться от соперников из Haas и закрепиться на седьмой строчке Кубка конструкторов.