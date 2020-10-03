Глава Williams: Новые владельцы вовсе не прячутся

В августе базирующийся в Нью-Йорке инфестиционный фонд Dorilton выкупил команду Формулы 1 Williams у прежних владельцев – Фрэнка Уильямса, который основал проект в конце 70-х и добился с ним множества успехов, и его дочери Клэр, осуществлявшей каждодневное руководство в последние годы.

Чуть позже новым руководителем коллектива был назначен Саймон Робертс. Он пришел в Гроу в начале года и занимал пост управляющего директора, а с Гран При Тосканы стал осуществлять общее руководство.

При этом никто из представителей Dorilton пока ни разу не появлялся в публичном пространстве и не отвечал репортерам на вопросы о своем видении будущего Williams, хотя первые лица компании и приезжали в Муджелло для знакомства со своим новым активом.

«[Глава Dorliton] Мэттью Сэвэдж был в Муджелло, знакомился с командой, – рассказал Робертс в Сочи, отвечая на вопрос Motorsport.com. – Он захватил с собой еще одного члена совета директоров и одного человека из топ-менеджмента. Они были втроем.

Никто из них не давал интервью, но ведь это было их самое первое появление в Ф1. Я ожидаю,что они приедут снова. Они вовсе не прячутся».

Робертс подтвердил, что новые владельны в настоящий момент заняты как актуальными вопросами, так и долгосрочной программой развития.

«Сейчас они пытаются узнать о бизнесе как можно больше, – пояснил Саймон. – Они очень умны, но в то же время открыты и приятны в общении. Здорово, что они рядом.

Они просто пришли и включились в работу. Хорошо, что они приехали в Муджелло – мы занимались вопросами бюджета, изучали планы инвестиций, пытались понять, что важнее всего сделать в первую очередь.

Нам не хочется допускать ошибки, сейчас все нацелены на улучшение формы в долгосрочной перспективе. Быстро здесь ничего не исправить. Мы нацеливаемся на долгую работу, и Dorilton тоже».

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Робертс также подтвердил, что его работа на посту главы Williams пока подтверждена только до конца нынешнего контракта, и он еще не обсуждал с новыми владельцами команды новое соглашение.