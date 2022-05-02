Глава VW отлично объяснил, зачем Audi и Porsche Ф1. Вот его речь

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В начале апреля совет директоров группы Volkswagen принял принципиальное решение об участии марок Audi и Porsche в Формуле 1. Сегодня глава Volkswagen Герберт Дисс в ролике на Youtube ответил на вопросы жителей города Вольфсбурга (где расположена штабквартира VW) и подробно и очень обстоятельно объяснил, зачем компании это надо.

Дисс отметил, что другого шанса в ближайшее десятилетие не будет, что инициатива шла от Audi и Porsche, что доходы от участия в чемпионате превысят расходы. А также дал понять, что в случае с Porsche команда-партнер уже выбрана (по многочисленным слухам – это Red Bull).

Мы приводим слова Дисса целиком. Нам нечего к ним добавить.

«Формула 1 позитивно развивается во всем мире. У чемпионата отлично работает маркетинг, а поддержка со стороны Netflix позволяет увеличить популярность спорта, особенно в США. Также Ф1 все больше смотрят в Азии, особенно молодые клиенты. По большому счету, если посмотреть на весь мировой автоспорт, сейчас значение имеет только Формула 1.

Так что если ваша компания хочет участвовать в гонках, то ей дорога только в Формулу 1, так как тогда маркетинговый эффект будет наивысшим. Тем более, что сейчас открывается окно, в которое мы можем влезть: я имею ввиду смену регламента, в результате которой все оказываются в равных стартовых условиях.

Председатель совета директоров Audi Маркус Дюсманн, некогда возглавлявший отдел разработки моторов для Формулы 1 в BMW, всегда говорил мне, что за сезон, оптимизируя небольшие детали, можно сделать болид в среднем за секунду быстрее с круга, не разрабатывая новую машину.

Но когда к чемпионату присоединяется новая команда, она не может сразу догнать лидеров, так как они также прогрессируют. На это уходит от пяти до десяти лет. Иными словами, запрыгнуть на борт проплывающего корабля можно только в момент серьезных изменений в правилах.

Сейчас как раз правила поменялись. И в 2026 году они изменятся снова, на сей раз в части силовых установок. Нас ждет повышение доли электрической составляющей и переход на синтетическое топливо. Проще говоря, нужно начинать разработку новой силовой установки с нуля, и на это уйдет три-четыре года.

В общем, нам нужно было либо сейчас принимать решение о приходе в Формулу 1, либо откладывать его еще лет на десять. И два наших премиум-бренда решили, что им это нужно, что это в приоритете.

При этом сам бренд Volkswagen никак не будет вовлечен в Формулу 1, это не соответствует его целям. Бюджет Вольфсбурга не пострадает. А вот Porsche стремится к тому, чтобы быть главным спортивным брендом в мире, и ему без автоспорта никуда. Как я уже говорил, если собрался гоняться, то нельзя пройти мимо Формулы 1.

Что касается Audi, то этот бренд в автоспорте куда слабее Porsche. Но в этом и преимущество, так как от участия в Формуле 1 Audi сразу получит больше пользы. К тому же Audi на рынке становится все более явным конкурентом для Mercedes, и тем интереснее сразиться с ними в гонках.

В итоге у нас просто закончились аргументы против. Нельзя встать и сказать «Я не верю в Формулу 1». Напротив, все больше аргументов говорят о том, что популярность Формулы 1 будет только расти. Сложно спорить, когда участие в чемпионате способно принести хорошие деньги.

Когда наш совет директоров принимал решение, голосование не было анонимным. Конечно, мы рассматривали и другие стратегии. Не только в автоспорте. Нам нужно тратить средства на то, чтобы наши автомобили оставались на вершине технического прогресса, развивать технологии автопилота, совершенствовать программное обеспечение, разрабатывать тяговые батареи для электрокаров нового поколения.

В общем, у нас полно забот, и казалось бы Формула 1 могла бы и не быть в приоритете. Но руководители двух наших преимум-брендов доступно объяснили, что именно Ф1 сможет увеличить их престиж и станет аргументом для покупателей в вопросе о том, почему их автомобили стоят все дороже и дороже. В случае с Audi, это еще и возможность показать покупателям, что с точки зрения технологий мы не уступаем конкурентам [в первую очередь Mercedes].

Вот почему совет директоров, а также наблюдательный совет уже проголосовали за участие обоих брендов в Формуле 1. В случае с Audi, им еще предстоит выбрать команду-партнера. Но обе автомобильные марки уже начали разработку новых силовых установок».

Дополнительная информация: Кристиан Ниммерволь