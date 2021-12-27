Глава местной администрации вступил в диалог о будущем трассы в Сочи

Глава администрации Федеральной территории «Сириус» Дмитрий Плишкин, написал пост в инстаграме, где не просто опроверг закрытие «Сочи Автодрома», но и пообещал сохранить все гоночные мероприятия на 2022 год и также проведения там тренировок.

«Сириус» располагается на месте проведения Олимпиады в Сочи и включает в себя гоночную трассу. Дмитрий Плишкин назначен главой местной администрации в конце октября 2021 года.

Напомним, что вчера в соцсетях появилась информация, что автодром закрыт для посещения, и что дальнейшая судьба запланированных там гоночных мероприятий не известна. Инициатором закрытия трассы называлась как раз Федеральная территория «Сириус».

Позже промоутер Гран При России, компания «Росгонки», которая управляет автодромом, подтвердила временное закрытие трассы из-за превышения уровня шума, но пообещала, что все запланированные на 2022 год спортивные этапы там состоятся.

По словам Плишкина, «Сириус» не против проведения на трассе дополнительных «официальных мероприятий», призвав их организаторов обращаться в администрацию Федеральной территории. Он также сообщил, что слухи о планах снести автодром и построить на его территории жилищный комплекс – не соответствуют действительности.