Новым боссом Williams стал глава тактического штаба Mercedes
Джеймс Воулз занял в Гроу место уволенного Йоста Капито
Сделанное в пятницу объявление стало полной неожиданностью для тех, кто следит за Формулой 1. Команда Williams объявила, что ее новым руководителем станет Джеймс Воулз – четыре последних года британец работал руководителем отдела гоночной тактики в Mercedes.
Он был одним из ближайших помощников главы команды Тото Вольфа и внес значительный вклад в успехи Mercedes по ходу гибридной эры.
«Эта команда является иконой спорта, – цитирует Джеймса пресс-служба Williams. – Я испытываю к ней огромное уважение и с большим интересом жду предстоящего вызова.
В Mercedes оказали поддержку моему решению, мы расстались на отличных условиях после 20 лет моей работы в Брэкли. Я благодарен за все, что сделали Тото и команда, пройти вместе через успехи и неудачи было фантастической историей.
Williams Racing поверила в меня, и я со своей стороны чувствую то же самое по отношению к ним. У команды невероятный потенциал, а наше совместное приключение стартует уже в ближайшие недели».
Команда объявила, что 43-летний Воулз приступит к работе с 20 февраля – уже после презентации, но до старта зимних тестов в Бахрейне.
Тото Вольф, со своей стороны, тоже сделал заявление по поводу ушедшего сотрудника.
«Я не сомневаюсь, что у него есть все необходимое для превращения в фантастического босса команды Ф1, – отметил австриец. – Мы желаем ему успехов в Williams, которая является для нас сильным техническим партнером и занимает особое место в моем сердце».
Воулз стал уже третьим боссом команды, назначенным после завершения прошлогоднего чемпионата – в Ferrari пришел Фредерик Вассер, McLaren после потери Андреаса Зайдля повысила Андреа Стеллу.
Williams пока не объявила, кто заменит ушедшего вместе с Йостом Капито технического директора Франсуа-Ксавье Демезона. Минувший сезон Ф1 команда завершила на десятом и последнем месте.
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