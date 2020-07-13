Глава Red Bull не увидел проблемы в низком темпе Элбона

На Гран При Австрии Алекс Элбон мог побороться за победу, если бы Льюис Хэмилтон не не врезался в него в борьбе за второе место. Однако, спустя неделю на той же трассе в Шпильберге таец оказался небоеспособен.

В квалификации он показал только седьмое время, а в гонке сильно отстал от своего напарника Макса Ферстаппена и пилотов Mercedes. На финише Элбон с трудом отбил атаки Серхио Переса и сохранил четвертое место. Однако глава Red Bull Кристиан Хорнер не стал винить своего гонщика.

«Алекс по-разному провел две части гонки, – сказал Хорнер. – В первой половине у него были проблемы, а во второй он хорошо пилотировал, ехал с высоким темпом.

Нам надо разобраться в этом и помочь ему лучше ехать при полном баке. Ведь во второй половине гонки он был хорош, здорово боролся с Серхио Пересом, у которого была быстрейшая машина на трассе. В тот момент они оба ехали быстрее Валттери Боттаса».

Элбон перешел в Red Bull в августе прошлого года и до сих пор не завоевал ни одного подиума.

Дополнительная информация: Джонатан Нобл