В преддверии скорого старта сезона команда Red Bull Racing провела тесты в Сильверстоуне в формате съемочного дня – Алекс Элбон проехал за рулем RB16 отведенную регламентом сотню километров. При этом все сотрудники работали в новом формате, предусматривающем постоянное ношение защитных масок.

Говоря о том, что он считает главным отличием новой Формулы 1 от прежней, глава коллектива Кристиан Хорнер отметил: «Определенно, теперь все по-другому. Все вокруг в масках, и ты не можешь, как прежде, понять всё в одно мгновение – просто увидев восторг или, наоборот, отчаяние на лице механика или инженера.

Но думаю, мы к этому привыкнем. Важна безопасность нашей команды и всех в Ф1, так что все быстро освоятся с дисциплиной. Вскоре подобное станет обыденным».

Говоря о самих тестах, Хорнер добавил: «Мы ограничены дистанцией в 100 км на специальных шинах, но все равно здорово вновь поработать с машиной, увидеть ее в деле. Механики смогли обрести прежнюю скорость действий, пилот – вспомнить все после трех месяцев перерыва. Думаю, Алексу это было особенно полезно, ведь он по-прежнему относительно неопытный пилот. Так что эти 100 километров принесли ему пользу».

Элбон, в свою очередь, не заметил больших отличий в работе по-новому: «Все принципы остались почти неизменными, в особенности для гонщика. Мы привыкли носить балаклаву и шлем. Да и работа у нас преимущественно сидячая, так что все неплохо.

Однако на брифингах, когда все держатся на расстоянии друг от друга, ощущения немного непривычные».