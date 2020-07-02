Глава Red Bull назвал главное изменение от новых правил Формулы 1
По мнению Кристиана Хорнера, с обязательным введением масок стало невозможно читать эмоции на лицах людей, что сделает гонки другими
В преддверии скорого старта сезона команда Red Bull Racing провела тесты в Сильверстоуне в формате съемочного дня – Алекс Элбон проехал за рулем RB16 отведенную регламентом сотню километров. При этом все сотрудники работали в новом формате, предусматривающем постоянное ношение защитных масок.
Говоря о том, что он считает главным отличием новой Формулы 1 от прежней, глава коллектива Кристиан Хорнер отметил: «Определенно, теперь все по-другому. Все вокруг в масках, и ты не можешь, как прежде, понять всё в одно мгновение – просто увидев восторг или, наоборот, отчаяние на лице механика или инженера.
Но думаю, мы к этому привыкнем. Важна безопасность нашей команды и всех в Ф1, так что все быстро освоятся с дисциплиной. Вскоре подобное станет обыденным».
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Говоря о самих тестах, Хорнер добавил: «Мы ограничены дистанцией в 100 км на специальных шинах, но все равно здорово вновь поработать с машиной, увидеть ее в деле. Механики смогли обрести прежнюю скорость действий, пилот – вспомнить все после трех месяцев перерыва. Думаю, Алексу это было особенно полезно, ведь он по-прежнему относительно неопытный пилот. Так что эти 100 километров принесли ему пользу».
Элбон, в свою очередь, не заметил больших отличий в работе по-новому: «Все принципы остались почти неизменными, в особенности для гонщика. Мы привыкли носить балаклаву и шлем. Да и работа у нас преимущественно сидячая, так что все неплохо.
Однако на брифингах, когда все держатся на расстоянии друг от друга, ощущения немного непривычные».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Съемочный день Red Bull в Сильверстоуне
|Пилоты
|Александр Элбон , Кристиан Хорнер
|Команды
|Red Bull Racing В Магазин
|Автор
|Адам Купер