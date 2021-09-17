Глава Red Bull: Элбон может вернуться в 2023 году

Алекс Элбон лишился места в основном составе команды Red Bull в конце прошлого сезона и с тех пор выступает в DTM и работает пилотом симулятора. Со следующего года он возвращается за руль болида Формулы 1 в составе команды Williams, однако через год может вернуться в одну из двух команд Red Bull. По крайней мере такой вариант не исключил глава «Быков» Кристиан Хорнер.

«У нас хорошие отношения в Алексом, он сохраняет связь с Red Bull и если в 2023 году нам понадобится пилот, мы рассмотрим его в качестве варианта, – цитирует Хорнера официальный сайт Формулы 1. – Он делает огромную работу, которую не видно со стороны. Мы очень много привлекали его для работы над машиной для следующего года.

Буквально сразу после подписания контракта с Williams он вернулся к нам, сел за симулятор и проработал там еще несколько часов.

До конца года он продолжит усердно с нами работать. Я был приятно удивлен, с каким усердием он отдался своей новой работе с самого момента, когда в Абу Даби мы сказали ему о своем решении. И это стало ключевой причиной, почему мы помогли ему найти место в Williams.

Нам будет не хватать Алекса в следующем году, но к счастью для работы на симуляторах у нас есть талантливые Юри Випс, Лиам Лоусон, а кроме того у нас остаются контракты с Себастьяном Буэми и Джейком Деннисом».