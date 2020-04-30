Глава Racing Point: Вольф нас точно не купит
По словам Отмара Сафнауэра, руководитель команды Mercedes пригодился бы в Racing Point, но самому Вольфу это не нужно
Покупка Тото Вольфом акций автопроизводителя Aston Martin не означает его участия в делах гоночной команды Racing Point. Со следующего сезона этот коллектив будет переименован в честь британского автомобильного бренда. По словам руководителя Racing Point Отмара Сафнауэра, самому Вольфу не интересно участие в проекте.
«Совершенно точно он бы пригодился нашей команде, – заявил Сафнауэр в эфире телеканала Sky F1. – Он проделал великолепную работу. Но я не могу себе представить, чтобы он купил акции нашей команды.
Это две совершенно разные ситуации. С одной стороны, он мог и купил акции компании, которая производит дорожные машины. С другой – покупка доли в убыточной команде Формулы 1».
Ранее владелец Racing Point Лоуренс Стролл купил долю в Aston Martin и возглавил компанию. Чуть позже свою долю акций приобрел и Вольф. Глава команды Mercedes при этом подчеркнул, что речь идет не более чем об инвестициях и он не собирается участвовать в управлении компанией либо командой.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Тото Вольф
|Команды
|Racing Point
|Автор
|Сергей Иванов
Глава Racing Point: Вольф нас точно не купит
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