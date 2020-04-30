Глава Racing Point: Вольф нас точно не купит

Покупка Тото Вольфом акций автопроизводителя Aston Martin не означает его участия в делах гоночной команды Racing Point. Со следующего сезона этот коллектив будет переименован в честь британского автомобильного бренда. По словам руководителя Racing Point Отмара Сафнауэра, самому Вольфу не интересно участие в проекте.

«Совершенно точно он бы пригодился нашей команде, – заявил Сафнауэр в эфире телеканала Sky F1. – Он проделал великолепную работу. Но я не могу себе представить, чтобы он купил акции нашей команды.

Это две совершенно разные ситуации. С одной стороны, он мог и купил акции компании, которая производит дорожные машины. С другой – покупка доли в убыточной команде Формулы 1».

Ранее владелец Racing Point Лоуренс Стролл купил долю в Aston Martin и возглавил компанию. Чуть позже свою долю акций приобрел и Вольф. Глава команды Mercedes при этом подчеркнул, что речь идет не более чем об инвестициях и он не собирается участвовать в управлении компанией либо командой.