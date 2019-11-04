Глава Racing Point о штрафе Квята: Справедливость восторжествовала
В команде Серхио Переса сочли, что российский гонщик нарушал правила еще до атаки на мексиканца.
Даниил Квят прорвался в очковую зону Гран При США на последнем круге, однако лишился десятого места после финиша. Квят сумел под желтыми флагами догнать Серхио Переса, а затем врезался в него при атаке. Судьи сочли российского пилота виновным в этом контакте и присудили ему пять секунд штрафа, что отбросило Квята на 12-е место.
Самого Квята подобное решение судей возмутило. А вот руководитель команды Переса Racing Point Отмар Сафнауэр счел его справедливым.
«Он это заслужил, – сказал Сафнауэр. – Нельзя все время догонять под желтыми флагами и не сбрасывать скорость. А потом подскочить на бордюре и влететь в кого-то. Думаю, справедливость восторжествовала. Без такого момента Серхио бы его сдержал.
Если посмотреть запись с его машины, то видно, как он приближается под желтыми флагами. Без этого у него оставалась бы всего пара поворотов и он бы не догнал. Чеко поднимал ногу с педали газа, как и положено – двойные желтые флаги, значит надо замедляться и не открывать DRS. Зачем открывать крыло, если ты готовишься сбросить скорость и остановиться?»
Штраф Квята и набранные Пересом очки позволили Racing Point опередить Toro Rosso в борьбе за шестое место в Кубке конструкторов. Разница в призовых по итогам сезона между шестым и седьмым местом составляет около 5 млн долларов.
«Хочется закончить чемпионат как можно выше, независимо от денег, – сказал Сафнауэр. – Но и деньги, безусловно, важны».
Дополнительная информация: Адам Купер
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При США
|Пилоты
|Даниил Квят В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Глава Racing Point о штрафе Квята: Справедливость восторжествовала
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