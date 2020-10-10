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Формула 1 / Гран При Айфеля / Новость

Глава Mercedes ответил на претензии Хэмилтона

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Глава Mercedes ответил на претензии Хэмилтона
Автор:
, Ответственный редактор

В квалификации Айфельского Гран При мнения команды и ее пилота по поводу шин разошлись…

Льюис Хэмилтон собиратся стартовать на «Нюрбургринге» на составе Medium, однако по просьбе Mercedes F1 совершил еще одну попытку во втором сегменте на Soft.

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По окончании сессии журналисты попросили главу чемпионского коллектива Тото Вольфа объяснить, почему никто в тактическом штабе не захотел прислушаться к мнению шестикратного чемпиона мира и лидера нынешнего сезона. 

«Мы обсуждали этот вопрос на брифинге, – ответил австриец, – и пришли к однозначному выводу, что Soft – лучшие шины для старта. И Льюис согласился с этим. 

Причина в том, что если стартовать на Medium, ты проиграешь три или четыре метра по сравнению с соперниками, у которых будет Soft. А все его соперники будут на Soft.

Так что нет ни малейшего смысла столь серьезно рисковать. Во втором сегменте было ясно видно, что никто не проходит дальше на Medium. Так что на первых кругах он бы явно оказался в невыигрышной ситуации. Потому решение было однозначным». 

Вольф добавил: «Понятно, что Льюис не хочет занять второе или более низкое место. Потому альтернативная тактика имеет право на существование. Просто ехать за кем-то – это не про него. 

Но Soft был верным выбором». 

Из-за отмены пятничных тренировок команды не смогли собрать данные о поведении своих машин на длинных сериях кругов. Но глава Mercedes не увидел в этом серьезной проблемы. 

«Нельзя сказать, что мы в полной темноте, – объяснил он. – Просто нужно адаптироваться к новой ситуации, работать с меньшим количеством данных и помнить, что завтра нам предстоит учиться по ходу гонки. 

Все сочли шины Soft наилучшими для старта. Посмотрим, к чему это приведет, потребуется ли два пит-стопа или хватит одного. 

Понятно, что информации с длинных серий нет. Никто не знает, на что лучше переходить потом – на Medium или на Hard. И лично мне это кажется крайне интересным».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Айфеля
Сессия Квалификация
Пилоты Льюис Хэмилтон , Тото Вольф
Команды Mercedes
Автор Александр Кабановский

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