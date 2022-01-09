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Формула 1 Новости

Глава McLaren: Я очень доволен машиной 2022 года

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По словам Андреаса Зайдля, базовая концепция болида McLaren позволяет существенно совершенствовать машину

Глава McLaren: Я очень доволен машиной 2022 года

С учетом нового технического регламента и ограничения бюджета команд в 2022 году до первого Гран При очень сложно предсказать расстановку сил в Формуле 1. Так, до сих пор мы могли лишь ориентироваться на комментарии пилотов, которые уже попробовали новые болиды на симуляторах.

В частности Ландо Норрис остался недоволен не столько «виртуальным» болидом McLaren, сколько техникой 2022 года вообще, заметив, что машина стала медленнее и сложнее в управлении.

Однако с тех пор болид удалось существенно улучшить, заверил руководитель команды McLaren Андреас Задль.

«Лично я очень доволен тем, как у нас получается болид 2022 года, – признался Зайдль в интервью немецкой редакции Motorsport.com. – Самое главное, что машина позволяет себя совершенствовать. Мы уже добились большого прогресса при работе в аэродинамической трубе. Ну и посмотрим, к чему сможем прийти, когда выкатим болиды на тестах в Бахрейне.

Я не стану загадывать на счет потенциального места в Кубке конструкторов. Для меня важнее видеть, что мы развиваем нашу технику успешнее и быстрее, чем в прошлые годы».

Зайдль также выразил доверие инженерам, которые сейчас работают над болидом: «В настоящий момент я полностью доволен нашей командой. Мне кажется у нас есть все необходимые таланты. Теперь нужно только время и упорный труд, чтобы добиться успеха».

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