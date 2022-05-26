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Формула 1 Новости

Глава McLaren: В бюджет уложиться будет невозможно

Андреас Зайдль поддержал мнение Кристиана Хорнера о том, что потолок бюджетов нужно увеличивать

Соавтор:
Сергей Иванов
, Редактор
Глава McLaren: В бюджет уложиться будет невозможно
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В 2022 году в Формуле 1 действует потолок бюджетов команд: никто не в праве тратить более 140 миллионов долларов в год. Однако из-за сложной ситуации в мире резко выросли цены, в первую очередь на перелеты и перевозки.

На днях глава Red Bull Кристиан Хорнер заявил, что уже семь команд не смогут уложиться в свои бюджеты и будут вынуждены просто не поехать на четыре последних этапа. И предложил обсудить увеличение потолка расходов.

Теперь глава McLaren Андреас Зайдль фактически подтвердил: его команда в эту семерку входит.

«Мы убеждены, что Формуле 1 необходимо ограничение бюджетов команд, – цитирует Зайдля издание RaceFans.net – Не секрет, что мы потратили много сил для того, чтобы добиться внедрения этого правила, мы же настаивали именно на тех цифрах, которые приняты сейчас.

Но в то же время важно учитывать сложившиеся обстоятельства. Если вы взгляните на наши счета, вы удивитесь, насколько выросли цены, особенно на грузовые перевозки. Так что командам вместе с FIA нужно обсудить увеличение бюджетов и найти выход из ситуации.

Это будет справедливо. Мы уже приближаемся к середине сезона. В начале года все спланировали расходы так, чтобы уложиться в бюджеты, но никто не учел столь стремительного роста цен. Не превысить бюджет к концу сезона будет просто невозможно

Я думаю, справедливым будет вместе все посчитать и увеличить бюджеты ровно на ту сумму, на которую из-за инфляции выросли расходы».

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