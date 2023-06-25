Глава McLaren увидел конфликт интересов в действиях Alpine
Андреа Стелла отказался ставить точку в истории с сильной вибрацией заднего крыла на машине Эстебана Окона
В концовке монреальской гонки Ф1 на Alpine Окона стало сильно раскачиваться из стороны в сторону заднее крыло. Судьи FIA не стали требовать от команды обязательного пит-стопа для ремонта, а сами французы признали после финиша поломку одного из элементов, но заверили, что ситуация не вызывала опасений.
Однако руководитель McLaren Андреа Стелла продолжил настаивать, что для его пилота Ландо Норриса, который преследовал Окона, ситуация вовсе не была безобидной. По словам итальянца, в Формуле 1 велик соблазн поставить спортивные результаты выше безопасности.
«Команда сама решает, продолжать гонку или останавливать машину, – объяснил Стелла. – Как по мне, это коварная ситуация, ведь по ходу дистанции налицо конфликт интересов: нужно и обеспечить безопасность всех участников, и самому добиться максимального результата.
Эта тема явно заслуживает более серьезного обсуждения. Уверен, что я подниму ее на ближайшем заседании Спортивного консультативного комитета.
Ландо пару раз говорил [по радио], что ему очень неприятно ехать за машиной с болтающимся крылом. Оно могло отлететь прямо в него – хорошо еще, что ничего не случилось».
В прошлом году при поддержке команд FIA поменяла подход к судейству – после нескольких эпизодов решено было не использовать без серьезной необходимости черный флаг с оранжевым кругом, который требует от гонщика немедленной остановки для ремонта.
Андреа Стелла, руководитель McLaren
Фото: Motorsport Images
«Ситуация была экстремальной, – продолжил Стелла. – Если бы такое случилось с одной из наших машин, нам бы точно скомандовали остановиться для ремонта.
Впрочем, в похожей ситуации мы и сами наверняка не стали бы продолжать гонку. Потому что в таком случае ты берешь на себя известную ответственность.
Надеюсь, делегат FIA или руководитель гонки действительно приняли решение, что вмешательство не требуется. Но я непременно хочу услышать от них, почему ситуация была сочтена безопасной».
Машина Окона без нареканий прошла техническую инспекцию FIA после финиша.
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