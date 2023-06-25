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Глава McLaren увидел конфликт интересов в действиях Alpine

Андреа Стелла отказался ставить точку в истории с сильной вибрацией заднего крыла на машине Эстебана Окона

Филип Клерен
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Эстебан Окон, Alpine A523, Ландо Норрис, McLaren MCL60, Валттери Боттас, Alfa Romeo C43

В концовке монреальской гонки Ф1 на Alpine Окона стало сильно раскачиваться из стороны в сторону заднее крыло. Судьи FIA не стали требовать от команды обязательного пит-стопа для ремонта, а сами французы признали после финиша поломку одного из элементов, но заверили, что ситуация не вызывала опасений. 

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Однако руководитель McLaren Андреа Стелла продолжил настаивать, что для его пилота Ландо Норриса, который преследовал Окона, ситуация вовсе не была безобидной. По словам итальянца, в Формуле 1 велик соблазн поставить спортивные результаты выше безопасности.

«Команда сама решает, продолжать гонку или останавливать машину, – объяснил Стелла. – Как по мне, это коварная ситуация, ведь по ходу дистанции налицо конфликт интересов: нужно и обеспечить безопасность всех участников, и самому добиться максимального результата. 

Эта тема явно заслуживает более серьезного обсуждения. Уверен, что я подниму ее на ближайшем заседании Спортивного консультативного комитета. 

Ландо пару раз говорил [по радио], что ему очень неприятно ехать за машиной с болтающимся крылом. Оно могло отлететь прямо в него – хорошо еще, что ничего не случилось». 

В прошлом году при поддержке команд FIA поменяла подход к судейству – после нескольких эпизодов решено было не использовать без серьезной необходимости черный флаг с оранжевым кругом, который требует от гонщика немедленной остановки для ремонта. 

Андреа Стелла, руководитель McLaren

Андреа Стелла, руководитель McLaren

Фото: Motorsport Images

«Ситуация была экстремальной, – продолжил Стелла. – Если бы такое случилось с одной из наших машин, нам бы точно скомандовали остановиться для ремонта. 

Впрочем, в похожей ситуации мы и сами наверняка не стали бы продолжать гонку. Потому что в таком случае ты берешь на себя известную ответственность. 

Надеюсь, делегат FIA или руководитель гонки действительно приняли решение, что вмешательство не требуется. Но я непременно хочу услышать от них, почему ситуация была сочтена безопасной».

Машина Окона без нареканий прошла техническую инспекцию FIA после финиша.

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