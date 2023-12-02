Глава McLaren рассказал, чем ему больше всего интересен новый сезон Ф1
По словам Андреа Стеллы, нынешняя расстановка сил в пелотоне оставляет возможность для любых изменений
Хотя в 2023 году Red Bull Racing в одни ворота переиграла соперников на трассах Гран При и одержала 21 победу из 22 возможных, результаты квалификаций на осенних этапах нередко получались очень плотными. Порой случалось так, что времена всех 20 пилотов в первом сегменте укладывались в секунду с небольшим.
Рекордным стал этап в Бразилии, где разница между самым быстрым и самым медленным гонщиками составила 0,935 секунды.
В гонках по понятным причинам разница была несколько больше, но ситуаций, когда кто-то без дополнительных причин отставал бы от победителя на два и больше кругов, в 2023-м почти не было.
По мнению руководителя McLaren Андреа Стеллы, из-за столь небольших отличий в скорости между командами можно ожидать, что любые изменения в их форме за зиму неизбежно скажутся на расстановке сил.
«В этот раз Mercedes и Ferrari превосходили нас в гоночном темпе, – сказал Стелла в Абу-Даби. – Как вы могли видеть, не только четыре или пять топ-команд были близки по силам – на самом деле, вообще все оказались рядом.
На первом отрезке гонки мы искали свободный участок трассы, где могли бы оказаться наши пилоты после пит-стопа. И оказалось, что никаких разрывов нет вообще, все ехали общей группой в компактном пелотоне.
На самом деле, это очень классно для Формулы 1. И мне очень интересно будет посмотреть, какие изменения произойдут в 2024 году».
Фото: Стивен Ти / Motorsport Images
Андреа Стелла, руководитель McLaren
Также итальянский менеджер оценил выступления своей команды, которая очень слабо начала чемпионат-2023, но с середины лета ощутимо прибавила и несколько раз даже навязывала борьбу фаворитам из Red Bull.
«Я изначально спланировал сезон так, что в его начале мы будем неконкурентоспособны [из-за позднего начала работы над машиной] , – признал Андреа. – Но мы сделали шаг вперед в Австрии и еще один в Сингапуре. В концовке чемпионата доработки готовились уже более спокойно.
Но обновления были у всех, и порой весьма успешные. Мы вовсе не растеряли скорость [во второй половине осени], просто теперь уже соперникам удалось сократить отставание от нас или вовсе опередить.
Чтобы добиваться хороших результатов после Сингапура, важно было продолжать готовить новинки, которые затем можно было бы использовать в следующем году».
McLaren завершила чемпионат на четвертом месте в Кубке конструкторов, уступив лишь Red Bull по количеству завоеванных пилотами призовых кубков.
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