Глава McLaren признался: Очень жду инцидентов Макса и Льюиса

На последнем этапе Формулы 1 в Италии пилоты команды McLaren принесли ей первый победный дубль с 2010 года. Отчасти этому поспособствовала авария между Льюисом Хэмилтоном и Максом Ферстаппеном, которые после столкновения были вынуждены выбыть из гонки.

Многие эксперты поспешили предупредить о том, что с обострением борьбы в чемпионате количество инцидентов между Хэмилтоном и Ферстаппеном будет возрастать. А руководитель команды McLaren Андреас Зайдль и вовсе пошутил, что будет этому только рад.

«Я с интересом слежу за борьбой пилотов за титул, – сказал Зайдль австрийскому телеканалу RTL. – И как фанат, и из собственного интереса: вдруг между ними опять произойдет инцидент, в результате которого наши гонщики окажутся впереди».

Зайделя также спросили о том, когда McLaren сможет побеждать Red Bull и Mercedes без расчета на сход лидеров чемпионата.

«Конечно, мы изо всех сил стараемся подтянуться к двум топ-командам. Но мы не волшебники. Наша новая аэродинамическая труба будет готова к концу 2022 года, а это значит, что первый болид, в создании которого она нам поможет, появится только в 2024 году», – сказал руководитель McLaren.