Глава McLaren признался, что разочарован в Риккардо

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До прихода в McLaren Даниэль Риккардо считался одним из лучших пилотов Формулы 1. Он либо превосходил всех своих напарников, либо выступал с ними на равных, как это было с будущем чемпионом Максом Ферстаппеном в Red Bull.

Однако в McLaren Риккардо сразу оказался в тени молодого напарника Ландо Норриса. В прошлом сезоне он жаловался, что болид не подходит его стилю пилотирования, но в этом году все получили новые машины, а проблемы Риккардо никуда не исчезли.

В Испании Норрис выступал с ангиной, и все равно в очередной раз оказался быстрее австралийца.

«Ландо ехал на пределе возможного, – сказал в эфире Sky F1 глава McLaren Racing Зак Браун. – И мы конечно хотели бы увидеть то же от Даниэля. Я бы даже обрадовался борьбе между напарниками.

К сожалению, Даниэль никак не может почувствовать себя комфортно за рулем нашей машины. Мы стараемся помочь ему как можем, но этот уик-энд вновь закончился разочарованием.

В Монце и еще в паре гонок он был хорош, но в остальном пока Риккардо не соответствует нашим ожиданиям. Пока нам остается лишь стараться, работать на полную, и надеяться, что то, что пока не работает, вскоре заработает как надо.

Пока же результаты говорят лишь о том, как хорош Ландо. Между напарниками всегда есть разница в скорости. Но то, какой отрыв Ландо создал в нашей команде говорит только в его пользу.

В этот раз он был серьезно болен. Мы не были даже уверены, что доктор позволит ему сесть за руль. В понедельник после гонки он все еще чувствовал себя неважно, но надеюсь, что за четыре дня до Гран При Монако он поправится».