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Формула 1 / Новость

Глава McLaren предупредил Формулу 1: строенные гонки не должны становиться нормой

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Глава McLaren предупредил Формулу 1: строенные гонки не должны становиться нормой
Автор:
, Ответственный редактор
25 июл. 2020 г., 09:15

Андреас Зайдль напомнил, что сверхплотный календарь сезона-2020 является вынужденной мерой, а в будущем от гонок без пауз следует отказаться

Летом 2018 года Формула 1 впервые в истории провела три Гран При за три уик-энда. По опыту тех гонок во Франции, Австрии и Великобритании подавляющее большинство паддока высказалось за отказ от повторения подобного графика из-за слишком высокой нагрузки. 

В сезоне-2020 чемпионат вынужденно использует очень плотный календарь. Из-за вирусной пандемии гонки удалось начать только в июле; первые девять Гран При пройдут за 11 недель. Участники Формулы 1 уже провели первые строенные гонки в Австрии и Венгрии. После недельной передышки их ждут аналогичные выступления без перерывов в Великобритании и Испании. 

Руководитель команды McLaren Андреас Зайдль напомнил, что такой подход допустим, когда речь идет о выполнении коммерческих контрактов, но не может считаться нормой на будущее.  

«Нас вновь ждут три гонки подряд, хотя для британских команд в этот раз все будет чуть проще, чем для остальных, – сказал немец по ходу медиа-брифинга на «Хунгароринге». – Мы хотя бы можем приехать на трассу предельно поздно, так как путь совсем недолог, а между гонками в Сильверстоуне сделать перерыв. 

Потом нас вновь ждут строенные гонки [в Бельгии и Италии], а позже, если я верно помню календарь, там вновь будет подобное. Это очень сложно». 

Зайдль беседовал с журналистами еще до того, как Формула 1 объявила о планах на октябрь. Возможно, завершающие сезон этапы в Бахрейне и Абу-Даби будут идти на протяжении трех недель подряд, однако пока в списке подтвержденных Гран При больше нет строенных гонок.

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Глава McLaren добавил: «Учитывая особые обстоятельства, в этом году нам просто нужно пройти через эти трудности. Но подобное не должно стать нормой для будущих сезонов». 

Сейчас помимо плотного календаря персонал команд испытывает дополнительные сложности из-за необходимости изоляции по пути на этапы и на месте проведения Гран При. 

«Конечно, ограничения, которые мы должны соблюдать вне трасс – это не самая большая сложность, – отметил Зайдль. – Но это тоже дополнительный фактор. Самое же трудное для всех нас – это так долго находиться вдали от своих семей, от детей и остальных. Это затронуло каждого. 

Когда после долгого перерыва мы провели три первых гонки, это не вызвало особых вопросов. Но все понимают, что по мере того, как продолжается сезон, особенно с учетом всех этих строенных Гран При, нагрузка на команды будет ощутимо расти. 

В наших силах сделать максимально удобными проезд, размещение и все остальное вне трассы. Мы подбираем самые хорошие отели, до которых просто добираться, чтобы поддерживать команду в наилучшей возможной форме. 

Думаю, все прекрасно понимают, что это особенный сезон, ставший следствием особенных обстоятельств с вирусом. Каждый осознает, что то, что мы делаем сейчас, совершенно необходимо для выживания команд. 

Я просто надеюсь, что общими усилиями мы сможем справиться со всем этим, если будем внимательно прислушиваться к каждому и уделять внимание его проблемам».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды McLaren В Магазин
Автор Александр Кабановский

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