Летом 2018 года Формула 1 впервые в истории провела три Гран При за три уик-энда. По опыту тех гонок во Франции, Австрии и Великобритании подавляющее большинство паддока высказалось за отказ от повторения подобного графика из-за слишком высокой нагрузки.

В сезоне-2020 чемпионат вынужденно использует очень плотный календарь. Из-за вирусной пандемии гонки удалось начать только в июле; первые девять Гран При пройдут за 11 недель. Участники Формулы 1 уже провели первые строенные гонки в Австрии и Венгрии. После недельной передышки их ждут аналогичные выступления без перерывов в Великобритании и Испании.

Руководитель команды McLaren Андреас Зайдль напомнил, что такой подход допустим, когда речь идет о выполнении коммерческих контрактов, но не может считаться нормой на будущее.

«Нас вновь ждут три гонки подряд, хотя для британских команд в этот раз все будет чуть проще, чем для остальных, – сказал немец по ходу медиа-брифинга на «Хунгароринге». – Мы хотя бы можем приехать на трассу предельно поздно, так как путь совсем недолог, а между гонками в Сильверстоуне сделать перерыв.

Потом нас вновь ждут строенные гонки [в Бельгии и Италии], а позже, если я верно помню календарь, там вновь будет подобное. Это очень сложно».

Зайдль беседовал с журналистами еще до того, как Формула 1 объявила о планах на октябрь. Возможно, завершающие сезон этапы в Бахрейне и Абу-Даби будут идти на протяжении трех недель подряд, однако пока в списке подтвержденных Гран При больше нет строенных гонок.

Глава McLaren добавил: «Учитывая особые обстоятельства, в этом году нам просто нужно пройти через эти трудности. Но подобное не должно стать нормой для будущих сезонов».

Сейчас помимо плотного календаря персонал команд испытывает дополнительные сложности из-за необходимости изоляции по пути на этапы и на месте проведения Гран При.

«Конечно, ограничения, которые мы должны соблюдать вне трасс – это не самая большая сложность, – отметил Зайдль. – Но это тоже дополнительный фактор. Самое же трудное для всех нас – это так долго находиться вдали от своих семей, от детей и остальных. Это затронуло каждого.

Когда после долгого перерыва мы провели три первых гонки, это не вызвало особых вопросов. Но все понимают, что по мере того, как продолжается сезон, особенно с учетом всех этих строенных Гран При, нагрузка на команды будет ощутимо расти.

В наших силах сделать максимально удобными проезд, размещение и все остальное вне трассы. Мы подбираем самые хорошие отели, до которых просто добираться, чтобы поддерживать команду в наилучшей возможной форме.

Думаю, все прекрасно понимают, что это особенный сезон, ставший следствием особенных обстоятельств с вирусом. Каждый осознает, что то, что мы делаем сейчас, совершенно необходимо для выживания команд.

Я просто надеюсь, что общими усилиями мы сможем справиться со всем этим, если будем внимательно прислушиваться к каждому и уделять внимание его проблемам».