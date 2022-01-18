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Формула 1 Новости

Глава McLaren предложил выгнать из Формулы 1 клиентские команды

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По мнению Зака Брауна, такие команды просто не отвечают принципам чемпионата

Глава McLaren предложил выгнать из Формулы 1 клиентские команды

Вводимое в Формуле 1 ограничение бюджетов команд призвано снизить различия в скорости между лидерами и аутсайдерами. Однако на деле разница может только увеличится, так как менее успешным командам станет выгоднее «уйти под крыло» одного из лидеров, став по-сути клиентскими коллективами.

Уже сейчас многие команды из конца пелотона сотрудничают с кем-то из лидеров. В Haas не скрывают, что закупают готовые решения у Ferrari, а Aston Martin в прошлые сезоны копировал многое у Mercedes.

У McLaren такой «дочерней» команды нет. Но их в Ф1 и быть не должно, уверен глава McLaren Racing Зак Браун.

«Проблема разделения чемпионата на команды категорий A и B все еще существует, – написал Браун в большой статье для сайта своей команды. – И нашему спорту нужно ее преодолеть. Существующие сейчас правила играют на руку клиентским командам, но это идет в разрез с базовыми принципами Формулы 1. Предполагается же, что у нас здесь идет сражение конструкторов за то, кто построит лучшую машину.

Формуле 1 нужны 10 реальных производителей болидов. Исключение можно сделать только для силовых установок и, возможно, коробок передач. Все остальное команды должны разрабатывать и производить самостоятельно. Каждая команда должна сама искать возможность сделать самую быструю технику в рамках существующего регламента.

С новым ограничением бюджетов командам придется стать более реалистичными, научиться эффективно тратить деньги. Но также это дает преимущество клиентским командам. По большому счету, сейчас всем лидерам выгодно завести клиентские команды, чтобы делить с ними ограниченные расходы. Но такие команды категории B не отвечают принципам Формулы 1, и их не должно быть.

К тому же клиентские команды голосуют так, как их вынуждают делать их «боссы». При этом порой они голосуют против собственных интересов, что ставит их в еще более странное положение».

В конце Браун выразил надежду, что FIA под руководством нового президента Мохаммеда бин Сулайема найдет решение данной проблемы.

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