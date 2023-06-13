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«Дело не в моторе». Глава McLaren назвал главную проблему команды

В свете дискуссий о возможном переходе на силовые установки Red Bull Андреа Стелла напомнил, что сложности последнего времени связаны совсем с другими составляющими машины

Кемаль Шенгюл
Автор:
Оскар Пиастри, McLaren MCL60

После сложного периода работы с Honda в McLaren переключились на моторы Renault, а с сезона-2021 вернулись в лагерь Mercedes. Однако в последнее время в Формуле 1 поговаривают, что скорая смена регламента подтолкнула команду к смене поставщика, и с 2026 года на машинах из Уокинга будут стоять двигатели Red Bull.

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Однако руководитель McLaren Андреа Стелла недавно дал понять, что до окончательного принятия решения еще далеко – да и вообще прежде всего заниматься надо шасси, из-за которого результаты коллектива в последнее время не радуют болельщиков. 

«Всегда здорово быть заводской командой, но работать с сильным производителем [в статусе клиента] тоже очень неплохо, – объяснил итальянец. – Если сменить моториста в момент перехода на новые правила, это всегда несет в себе серьезный риск. В то же время, мы нацелены после 2026 года сражаться среди лидеров.  

Мы не хотим говорить: "А дайте нам еще пару лет, так как пока проект еще недостаточно зрелый. Мы хотим быть в хорошей форме, и это касается как силовой установки, так и шасси.  

Если бы выбор был за мной, я бы однозначно предпочел заводскую поддержку. Но не готов говорить, что только она позволяет побеждать. 

Сейчас наши проблемы ни как не связаны с моторами. Нам нужно прежде всего улучшать эффективность аэродинамики, учиться лучше использовать шины. У нас сейчас отличная силовая установка, и [низкие] результаты сейчас связаны совсем не с ней».

После семи Гран При McLaren занимает шестое место в Кубке конструкторов – но если не считать успешного этапа в Мельбурне, где Ландо Норрис с Оскаром Пиастри финишировали шестым и восьмым, в остальных гонках пилоты команды ни разу не поднимались в итоговом протоколе выше девятой позиции.

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