Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Следующее событие через
70 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
77 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
91 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
30 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
105 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
133 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
140 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Следующее событие через
154 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
161 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Следующее событие через
175 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
189 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
196 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
210 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
224 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

Глава McLaren требует снижения бюджетов. Но не до $75 млн

Поделились
Комментарии
Глава McLaren требует снижения бюджетов. Но не до $75 млн
Автор:
, редактор
15 апр. 2020 г., 16:15

Андреас Зайдль считает, что расходы команд надо урезать еще в полтора раза

McLaren в последнее время выступает одним из главных инициаторов снижения потолка бюджетов в Формуле 1. Команду не устраивает согласованная сумма в $150 млн в год, и британский коллектив пытается уменьшить ее в полтора раза. В то же время босс McLaren Андреас Зайдль не согласился с главой Формулы Е Алехандро Агагом, который накануне предложил ограничить бюджеты команд Ф1 75 млн долларов в год.

«Алехандро легко говорить, он-то нашей серией не управляет, – сказал Зайдль в ходе недавнего общения с представителями прессы. – Думаю, бюджет в $100 млн – хороший вариант для команды Формулы 1. Важно, чтобы в Ф1 по-прежнему были самые быстрые машины, чтобы она оставалась передним краем технологического развития. Я убежден, что это возможно с бюджетом в $100 млн».

Зайдль уверен, что Ф1 в целом сравнительно легко переживет текущий кризис, вызванный отменой и переносом гонок из-за эпидемии коронавируса. Но менеджер полагает, что ряд команд находятся под угрозой банкротства.

«Я не вижу никаких признаков, что Формула 1 исчезнет. Самый большой риск в том, что мы потеряем какие-то команды, если не примем решительных мер. И это не просто страх, такова реальность. Мы можем снова потерять команды из-за кризиса. Пока не известно, каким в этом году будет доход, когда мы снова начнем выступать.

Читайте также:

Надо сейчас принять важные решения и сделать следующий шаг к сокращению расходов в будущем. А на этот год нужны краткосрочные меры вроде заморозки болидов и прочего. Это даст понять всем участникам Ф1, что она станет более здоровой и стабильной. Надеюсь, это поможет командам пережить кризис».

Ранее MotoGP объявила, что поможет ряду команд справиться с расходами во врем вынужденной паузы. В Формуле 1 о подобных мерах пока не задумывались. 

«Такого не обсуждалось, – сказал Зайдль. – Пока трудно судить о влиянии [кризиса на команды]. Надо подождать, пока мы не поймем, как будет выглядеть календарь на этот год».

Дополнительная информация: Джонатан Нобл

Читайте также:

Следующая новость
Кубице припомнили старые слухи про допинг. Он рассмеялся в ответ

Предыдущая новость

Кубице припомнили старые слухи про допинг. Он рассмеялся в ответ
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Команды McLaren В Магазин
Автор Иван Матушкин

База данных

Гран При Франции

Гран При Франции

25 июн. - 28 июн.
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Источники: Команды поставили Хэмилтону и Феттелю ультиматумы

2
Формула 1

Ferrari подготовит к первой гонке доработанную версию мотора

3
Формула 1

Попов и его коллеги. Кто комментирует Формулу 1 в разных странах

4
Формула 1

Росберг: Возле Ферстаппена шансы схода в 10 раз выше

5
Формула 1

Кубице припомнили старые слухи про допинг. Он рассмеялся в ответ

21мин

Последние видео

Фильм «Герои»: Мика Хаккинен о начале карьеры 01:02
Формула 1

Фильм «Герои»: Мика Хаккинен о начале карьеры

Такого Спа вы еще не видели. Мы развернули трассу! 01:59
Формула 1

Такого Спа вы еще не видели. Мы развернули трассу!

Баку: разворот. Как выглядит азербайджанская трасса Формулы 1 в зеркальном отражении 02:00
Формула 1

Баку: разворот. Как выглядит азербайджанская трасса Формулы 1 в зеркальном отражении

Шанхайская антитеза. Как проехать Гран При Китая в обратном направлении 01:50
Формула 1

Шанхайская антитеза. Как проехать Гран При Китая в обратном направлении

Последние станут первыми. Повороты Гран При Бахрейна задом наперед 01:47
Формула 1

Последние станут первыми. Повороты Гран При Бахрейна задом наперед

Самое важное:

Глава McLaren требует снижения бюджетов. Но не до $75 млн
F1

Глава McLaren требует снижения бюджетов. Но не до $75 млн

Кубице припомнили старые слухи про допинг. Он рассмеялся в ответ
F1

Кубице припомнили старые слухи про допинг. Он рассмеялся в ответ

Ferrari подготовит к первой гонке доработанную версию мотора
F1

Ferrari подготовит к первой гонке доработанную версию мотора

Мосли: сезон-2020 в Формуле 1 надо отменять
F1

Мосли: сезон-2020 в Формуле 1 надо отменять

Источники: Команды поставили Хэмилтону и Феттелю ультиматумы
F1

Источники: Команды поставили Хэмилтону и Феттелю ультиматумы

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
  • MotoGP
Билеты
Партнер проекта
25 июн. - 28 июн.
Билеты
2 июл. - 5 июл.
Билеты
16 июл. - 19 июл.
Билеты
30 июл. - 2 авг.
Билеты
27 авг. - 30 авг.
Билеты
3 сент. - 6 сент.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.