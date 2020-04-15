Глава McLaren требует снижения бюджетов. Но не до $75 млн
Андреас Зайдль считает, что расходы команд надо урезать еще в полтора раза
McLaren в последнее время выступает одним из главных инициаторов снижения потолка бюджетов в Формуле 1. Команду не устраивает согласованная сумма в $150 млн в год, и британский коллектив пытается уменьшить ее в полтора раза. В то же время босс McLaren Андреас Зайдль не согласился с главой Формулы Е Алехандро Агагом, который накануне предложил ограничить бюджеты команд Ф1 75 млн долларов в год.
«Алехандро легко говорить, он-то нашей серией не управляет, – сказал Зайдль в ходе недавнего общения с представителями прессы. – Думаю, бюджет в $100 млн – хороший вариант для команды Формулы 1. Важно, чтобы в Ф1 по-прежнему были самые быстрые машины, чтобы она оставалась передним краем технологического развития. Я убежден, что это возможно с бюджетом в $100 млн».
Зайдль уверен, что Ф1 в целом сравнительно легко переживет текущий кризис, вызванный отменой и переносом гонок из-за эпидемии коронавируса. Но менеджер полагает, что ряд команд находятся под угрозой банкротства.
«Я не вижу никаких признаков, что Формула 1 исчезнет. Самый большой риск в том, что мы потеряем какие-то команды, если не примем решительных мер. И это не просто страх, такова реальность. Мы можем снова потерять команды из-за кризиса. Пока не известно, каким в этом году будет доход, когда мы снова начнем выступать.
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Надо сейчас принять важные решения и сделать следующий шаг к сокращению расходов в будущем. А на этот год нужны краткосрочные меры вроде заморозки болидов и прочего. Это даст понять всем участникам Ф1, что она станет более здоровой и стабильной. Надеюсь, это поможет командам пережить кризис».
Ранее MotoGP объявила, что поможет ряду команд справиться с расходами во врем вынужденной паузы. В Формуле 1 о подобных мерах пока не задумывались.
«Такого не обсуждалось, – сказал Зайдль. – Пока трудно судить о влиянии [кризиса на команды]. Надо подождать, пока мы не поймем, как будет выглядеть календарь на этот год».
Дополнительная информация: Джонатан Нобл
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|McLaren В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Глава McLaren требует снижения бюджетов. Но не до $75 млн
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