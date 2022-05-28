Глава McLaren: Контракт с Риккардо можно расторгнуть досрочно

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Даниэль Риккардо проводит второй сезон в McLaren и продолжает уступать в скорости своему напарнику Ландо Норрису. В Монако, где во второй тренировке он попал в аварию, Риккардо сам признался, что и его не устраивает уровень собственных выступлений.

При этом контракт Риккардо с командой подписан до конца следующего года. Потому у главы McLaren Racing Зака Брауна в очередной раз спросили, может ли контракт быть расторгнут досрочно.

«Я не хочу вдаваться в детали контракта, но в нем прописаны механизмы досрочного расторжения для каждой из сторон, – цитирует Брауна издание The Race. – Я уже говорил с Даниэлем об этой ситуации, и мы оба сошлись на том, что и он, и команда продолжат стараться и искать скорость.

Прошлогодняя гонка в Монце показала, что он может побеждать. И надо признать, что мы должны улучшить машину 2022 года, так как пока она не позволяет побеждать в Гран При.

Понятно, что все хотели бы видеть Риккардо поближе к началу стартовой решетки. Я не хочу ставить каких-то дедлайнов, говорить «давайте посмотрим гонки и поймем». Но нам и правда нужно посмотреть, как пойдут дела».

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