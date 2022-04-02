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Формула 1 Новости

Глава McLaren: Гран При в Вегасе угрожает Монако

По мнению Зака Брауна, этап в Монте-Карло теряет свою уникальность как самого гламурного Гран При

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Глава McLaren: Гран При в Вегасе угрожает Монако
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С 2023 года в календаре Формулы 1 появится Гран При в Лас-Вегасе, который обещает стать одним из самых прибыльных и гламурных этапов в чемпионате. Уже сам этот факт понижает значение Гран При Монако, считает глава McLaren Racing Зак Браун.

Поддержав идею расширения присутствия Ф1 в Америке, Браун высказал опасение за будущее Монако и пожелал, чтобы местные власти предприняли некоторые защитные действия.

«Исторически Монако всегда был самым гламурным этапом в Формуле 1, но теперь появились и другие, такие как Майами, Сингапур или Лас-Вегас, – сказал Браун агентству Reuters. – Теперь Монако придется задуматься о своей коммерческой привлекательности.

Плюс им бы подумать над тем, как улучшить конфигурацию трассы. Машины стали больше, и гонки в Монако будут труднее.

Конечно нужно принимать во внимание историю и наследие, но также и тот уровень зрелищности, который дарит каждый этап. Ну и экономическая составляющая этапа, куда уж без этого. И все же я лично считаю, что Гран При Монако обладает самостоятельной ценностью, которая больше, чем у любого другого этапа Формулы 1».

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