Глава McLaren: Формуле 1 не нужны американцы

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В 2023 году в календаре Формулы 1 будет сразу три этапа в США. Это традиционный Гран При в техасском Остине, а также городские гонки в Майами и Лас-Вегасе.

США остается самой богатой страной в мире, и потому все больше разговоров, что для привлечения богатой американской аудитории Формуле 1 нужна вторая американская команда (например, Andretti) и хотя бы один американский гонщик (например, Колтон Херта).

Однако глава McLaren Racing Зак Браун выступил не то, чтобы против таких нововведений, но отметил, что чемпионат будет популярен и без них.

«Я согласен с тем, что Andretti может повысить популярность Формулы 1 в Америке, – начал Браун. – И это повлечет увеличение призовых, повышение спонсорских дотаций, что выгодно всем командам. Это важно понимать тем командам, которые хотят сохранить свой кусок пирога и отказываются видеть всю картину.

Но сейчас нам некуда спешить, Формула 1 и так становится все популярнее в Америке. Так что я поддерживаю появление американских команд и пилотов в чемпионате, но не считаю, что это нам необходимо. Формула 1 сейчас на подъеме, и она будет популярна в США и без американских участников».

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