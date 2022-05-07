Глава McLaren: Audi? Мы не продаемся

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

В апреле совет директоров группы Volkswagen одобрил приход двух своих брендов – Porsche и Audi – в Формулу 1. Перед этим ходили упорные слухи о том, что Audi планирует купить команду McLaren и даже предлагала за нее сначала 500, а затем 650 миллионов долларов.

В Майами главу McLaren Racing Зака Брауна спросили, почему сорвалась та сделка.

«Ни в коем случае, – сказал Браун о том, продолжаются ли переговоры о продаже. – Наши акционеры очень ценят McLaren. Мы говорили с Audi, но мы не продаемся. Мы верим в наше успешное будущее и подтверждаем это результатами на трассе. Наши акционеры готовы инвестировать в команду, у нас нет недостатка средств. Настроение в команде очень хорошее, и у нас нет никакого желания продавать команды.

Мы – McLaren F1, и мы намерены таковыми оставаться. Да, 18 месяцев назад ситуация была иной, но к нам пришел инвестор в лице MSP Sports Capital, и теперь все эти проблемы кажутся давно забытыми.

Мы готовы к сотрудничеству, но только при условии, что команда не будет продана даже частично. Это просто не обсуждается. Но я подчеркну, что глава команды Андреас Зайдль в праве сменить поставщика силовых установок, если он сочтет это необходимым».

Дополнительная информация: Джонатан Нобл