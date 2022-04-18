Глава крупного автоконцерна предупредил о скором запрете Ф1

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Карлос Таверес – один из самых известных менеджеров в современной автомобильной промышленности. Сейчас он руководит концерном Stellantis, объединяющем полтора десятка брендов, включая Peugeot, Citroen, DS, Opel, Fiat, Maserati, Alfa Romeo, Chrysler и Jeep. Кроме того, состав акционеров Stellantis значительно совпадает с составом акционеров Ferrari, хотя эта компания в объединенный концерн напрямую не входит.

В прошлые выходные Таверес присутствовал на этапе Формулы Е в Риме, где было объявлено о том, что партнером команды Venturi в следующем сезоне станет Maserati. И высказал там весьма радикальное мнение о будущем Формулы 1.

«Видите, ключевые автопроизводители уже пришли в Формулу Е, – цитирует Тавереса издание The Race. – Я вижу большой потенциал для развития серии Формула Е, а это означает, что наступит момент, когда придется выбирать между ФЕ и Формулой 1. При этом для Формулы 1 попросту запретят двигатели внутреннего сгорания, так как жители стран, где проводят Гран При, не захотят видеть у себя такие моторы.

Давление общественности достигнет такой критической точки, когда Формуле 1 придется отказаться от ДВС. И тогда в FIA нужно будет думать, что делать, так как гонки на электрических болидах уже есть и это Формула Е».

Напомним, что руководство Формулы 1 могло бы на это ответить Тавересу, что с 2026 года чемпионат полностью переходит на синтетическое топливо. С помощью электричества это горючее полностью синтезируется из воды и воздуха (атмосферного углекислого газа) и при сгорании превращается в ту же воду и углекислый газ, нанося окружающей среде нулевой вред.

Более того, по плану FIA к 2030 году Формула 1 переведет всю свою деятельность на чистую энергию, включая логистику всех команд и прочие энергоемкие аспекты. Судя по всему Таверес в реальность такого плана не верит.