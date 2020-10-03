Глава Haas: Разрывать партнерство с Ferrari было бы неэтично

С момента своего дебюта в Формуле 1 в сезоне 2016 года команда Haas тесно связана с Ferrari. Она использует клиентские моторы из Маранелло и в рамках правил задействует многие другие технические решения Скудерии.

С этого года эффективность двигателей Ferrari значительно упала в результате соглашения команды с FIA, из-за чего Haas также провалилась в протоколах: в десяти прошедших Гран При ее пилоты всего раз смогли финишировать в десятке.

Контракт на поставку моторов заканчивается в конце 2021 года. Поскольку Renault не прочь получить себе новых клиентов, Haas может извлечь выгоду от смены поставщика.

Однако Штайнер считает, что сейчас было бы неверно отказываться от партнерства со Скудерией.

«Я стою на позициях лояльности, как и Джин [Хаас, владелец команды], – сказал Штайнер репортерам в Сочи. – Они [Ferrari] сделали возможным наше появление здесь, причем хорошо справились.

Как всем известно, сейчас у них небольшие трудности, но думаю, это ненадолго, и вскоре они, надеюсь, справятся.

Ferrari всегда возвращеется. Потому хвататься за первую же возможность, когда на пути появляется препятствие, на мой взгляд не слишком этично, ведь без них мы бы, повторюсь, не оказались здесь».

Штайнер отметил, что сотрудничество с Ferrari не является для Haas единственно возможной стратегией, но к этому вопросу в команде намерены подходить с максимальной серьезностью.

«Понятно, что нам нужно изучать и другие возможности, – объяснил он. – Но для нас иные варианты несут немалые сложности, так как часть нашей инфраструктуры находится в Италии. Так что перенос их в Британию потребует дополнительных расходов.

Сейчас лучше всего для нас будет не отвлекаться и сконцентрироваться на серьезной совместной работе с Ferrari над будущим. Но если кто-то из производителей захочет диалога с нами, мы всегда рады будем его выслушать».

Комментируя ситуацию со своей стороны, глава Renault F1 Сириль Абитбуль сказал: «Нельзя сказать, что мы в активном поиске клиентов. Самое главное, что у нас есть долгосрочный план и стремление оставаться в чемпионате. Но мы открыты для вариантов».