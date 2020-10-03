Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При по случаю 70-летия Формулы 1
07 авг.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Испании
14 авг.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бельгии
28 авг.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Италии
04 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Тосканы
11 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Сингапура
18 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
09 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При Айфеля
Билеты
09 окт.
Следующее событие через
5 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Португалии
Билеты
23 окт.
Следующее событие через
19 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
Билеты
31 окт.
Следующее событие через
27 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сахира
Билеты
04 дек.
Следующее событие через
61 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
11 дек.
Первая тренировка через
68 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Новость

Глава Haas: Разрывать партнерство с Ferrari было бы неэтично

Поделились
Комментарии
Глава Haas: Разрывать партнерство с Ferrari было бы неэтично
Автор:
, редактор Ф1 (Global)

По словам Гюнтера Штайнера, его команде не стоит менять поставщика моторов, даже если Скудерия столкнулась с явными сложностями

С момента своего дебюта в Формуле 1 в сезоне 2016 года команда Haas тесно связана с Ferrari. Она использует клиентские моторы из Маранелло и в рамках правил задействует многие другие технические решения Скудерии.   

С этого года эффективность двигателей Ferrari значительно упала в результате соглашения команды с FIA, из-за чего Haas также провалилась в протоколах: в десяти прошедших Гран При ее пилоты всего раз смогли финишировать в десятке. 

Контракт на поставку моторов заканчивается в конце 2021 года. Поскольку Renault не прочь получить себе новых клиентов, Haas может извлечь выгоду от смены поставщика. 

Однако Штайнер считает, что сейчас было бы неверно отказываться от партнерства со Скудерией. 

«Я стою на позициях лояльности, как и Джин [Хаас, владелец команды], – сказал Штайнер репортерам в Сочи. – Они [Ferrari] сделали возможным наше появление здесь, причем хорошо справились.

Как всем известно, сейчас у них небольшие трудности, но думаю, это ненадолго, и вскоре они, надеюсь, справятся.

Ferrari всегда возвращеется. Потому хвататься за первую же возможность, когда на пути появляется препятствие, на мой взгляд не слишком этично, ведь без них мы бы, повторюсь, не оказались здесь». 

Штайнер отметил, что сотрудничество с Ferrari не является для Haas единственно возможной стратегией, но к этому вопросу в команде намерены подходить с максимальной серьезностью.

«Понятно, что нам нужно изучать и другие возможности, – объяснил он. – Но для нас иные варианты несут немалые сложности, так как часть нашей инфраструктуры находится в Италии. Так что перенос их в Британию потребует дополнительных расходов.

Сейчас лучше всего для нас будет не отвлекаться и сконцентрироваться на серьезной совместной работе с Ferrari над будущим. Но если кто-то из производителей захочет диалога с нами, мы всегда рады будем его выслушать».

Читайте также:

Комментируя ситуацию со своей стороны, глава Renault F1 Сириль Абитбуль сказал: «Нельзя сказать, что мы в активном поиске клиентов. Самое главное, что у нас есть долгосрочный план и стремление оставаться в чемпионате. Но мы открыты для вариантов». 

Глава Williams: Новые владельцы вовсе не прячутся

Предыдущая новость

Глава Williams: Новые владельцы вовсе не прячутся

Следующая новость

Мик Шумахер провел подгонку сиденья в Alfa Romeo

Мик Шумахер провел подгонку сиденья в Alfa Romeo
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Haas F1 Team
Автор Джонатан Нобл

Самое читаемое Сегодня

С Квятом и Renault, но без денег, Ньюи и Ферстаппена – чем грозит уход Honda командам Red Bull
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

С Квятом и Renault, но без денег, Ньюи и Ферстаппена – чем грозит уход Honda командам Red Bull

Россияне в Ф1 в 2021 году: Мазепин поедет, Шварцман – подождет?
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Россияне в Ф1 в 2021 году: Мазепин поедет, Шварцман – подождет?

Bild: Отец Мазепина продает команду Формулы 2, где выступает сын. В этом есть смысл, только если Никита уходит в Формулу 1
Формула 2 Формула 2 / Новость

Bild: Отец Мазепина продает команду Формулы 2, где выступает сын. В этом есть смысл, только если Никита уходит в Формулу 1

Немецкая Сибирь. Феттель испугался плохой погоды на «Нюрбургринге»
Формула 1 Формула 1 / Новость

Немецкая Сибирь. Феттель испугался плохой погоды на «Нюрбургринге»

Анализ: почему Honda уходит из Формулы 1 именно сейчас?
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Анализ: почему Honda уходит из Формулы 1 именно сейчас?

Вильнев нашел в Ф1 новый объект для критики. Теперь это Сайнс
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вильнев нашел в Ф1 новый объект для критики. Теперь это Сайнс

«Мы в одной лодке». Агаг не стал радоваться уходу Honda
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Мы в одной лодке». Агаг не стал радоваться уходу Honda

Анализ: что ждет Red Bull после ухода Honda
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Анализ: что ждет Red Bull после ухода Honda

Самое важное:

«Мы в одной лодке». Агаг не стал радоваться уходу Honda
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Мы в одной лодке». Агаг не стал радоваться уходу Honda

Немецкая Сибирь. Феттель испугался плохой погоды на «Нюрбургринге»
Формула 1 Формула 1 / Новость

Немецкая Сибирь. Феттель испугался плохой погоды на «Нюрбургринге»

Вильнев нашел в Ф1 новый объект для критики. Теперь это Сайнс
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вильнев нашел в Ф1 новый объект для критики. Теперь это Сайнс

Мик Шумахер провел подгонку сиденья в Alfa Romeo
Формула 1 Формула 1 / Новость

Мик Шумахер провел подгонку сиденья в Alfa Romeo

Самое читаемое

1
Формула 1

С Квятом и Renault, но без денег, Ньюи и Ферстаппена – чем грозит уход Honda командам Red Bull

2
Формула 1

Россияне в Ф1 в 2021 году: Мазепин поедет, Шварцман – подождет?

3
Формула 2

Bild: Отец Мазепина продает команду Формулы 2, где выступает сын. В этом есть смысл, только если Никита уходит в Формулу 1

4
Формула 1

Немецкая Сибирь. Феттель испугался плохой погоды на «Нюрбургринге»

5
Формула 1

Анализ: почему Honda уходит из Формулы 1 именно сейчас?

Самое важное:

«Мы в одной лодке». Агаг не стал радоваться уходу Honda
Формула 1

«Мы в одной лодке». Агаг не стал радоваться уходу Honda

Немецкая Сибирь. Феттель испугался плохой погоды на «Нюрбургринге»
Формула 1

Немецкая Сибирь. Феттель испугался плохой погоды на «Нюрбургринге»

Вильнев нашел в Ф1 новый объект для критики. Теперь это Сайнс
Формула 1

Вильнев нашел в Ф1 новый объект для критики. Теперь это Сайнс

Мик Шумахер провел подгонку сиденья в Alfa Romeo
Формула 1

Мик Шумахер провел подгонку сиденья в Alfa Romeo

Глава Haas: Разрывать партнерство с Ferrari было бы неэтично
Формула 1

Глава Haas: Разрывать партнерство с Ferrari было бы неэтично

Последние видео

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1 06:28
Формула 1

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1 07:41
Формула 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 03:18
Формула 1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Стартовая решетка Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 01:01
Формула 1

Стартовая решетка Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.