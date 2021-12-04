Глава Haas: Посмотрим, примем ли мы предложение Мазепина

Недавно владелец компании «Уралкалий» Дмитрий Мазепин предложил напрямую финансировать зарплатный фонд команды Haas, чтобы повысить мотивацию персонала в новом сезоне.

На Гран При Саудовской Аравии гонщик Haas и сын Дмитрия Никита Мазепин объяснил, что этот план родился после его рассказа отцу о том, что команда теряет сотрудников, что дополнительно снижает ее конкурентоспособность.

Однако глава Haas Гюнтер Штайнер рассказал, что в команде сначала изучат все детали предложения Мазепина-старшего, и лишь затем примут решение, соглашаться ли на него.

«Люди вовсе не уходят от нас, – объяснил он эту позицию. – У нас есть 60 человек, которые работают в команде с самого начала. В конце каждого сезоне несколько сотрудников переходят куда-то, так как хотят сделать следующий карьерный шаг. Кому-то не хочется ездить на каждую гонку, и это тоже вполне понятно.

Если говорить о предложении Дмитрия, то мы изучаем, как его можно легально реализовать в условиях лимита бюджетов. Проведя такой анализ, мы продолжим обсуждение этого вопроса».

Дополнительная информация: Олег Карпов