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Формула 1 Новость

Глава Haas: Посмотрим, примем ли мы предложение Мазепина

Автор:
, редактор Ф1 (Global)

Гюнтер Штайнер объяснил, что команда изучит предложения Дмитрия Мазепина по бонусам для персонала – после чего даст ответ российскому бизнесмену

Глава Haas: Посмотрим, примем ли мы предложение Мазепина

Недавно владелец компании «Уралкалий» Дмитрий Мазепин предложил напрямую финансировать зарплатный фонд команды Haas, чтобы повысить мотивацию персонала в новом сезоне. 

На Гран При Саудовской Аравии гонщик Haas и сын Дмитрия Никита Мазепин объяснил, что этот план родился после его рассказа отцу о том, что команда теряет сотрудников, что дополнительно снижает ее конкурентоспособность. 

Однако глава Haas Гюнтер Штайнер рассказал, что в команде сначала изучат все детали предложения Мазепина-старшего, и лишь затем примут решение, соглашаться ли на него. 

«Люди вовсе не уходят от нас, – объяснил он эту позицию. – У нас есть 60 человек, которые работают в команде с самого начала. В конце каждого сезоне несколько сотрудников переходят куда-то, так как хотят сделать следующий карьерный шаг. Кому-то не хочется ездить на каждую гонку, и это тоже вполне понятно. 

Если говорить о предложении Дмитрия, то мы изучаем, как его можно легально реализовать в условиях лимита бюджетов. Проведя такой анализ, мы продолжим обсуждение этого вопроса».

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Дополнительная информация: Олег Карпов

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