Глава Haas: Мы не объявляли пилотов раньше из-за Мика

Сегодня команда Haas подтвердила, что в следующем году за нее продолжат выступать россиянин Никита Мазепин и немец Мик Шумахер. Это объявление было ожидаемым и более того, должно было состояться еще в Монце.

В Сочи глава команды Гюнтер Штайнер рассказал, что если по поводу Мазепина никаких вопросов не было, то из-за Шумахера пришлось перенести объявление состава команды.

«Я не видел никаких проблем с продлением пилотов, но пока контракты не были подписаны, я не мог объявить вам об этом, – сказал Штайнер. – У Мика долгосрочное соглашение с Ferrari о деталях которого я не знаю, но им нужно было уладить какие-то вещи в рамках их сотрудничества, вот что потребовало большего времени.

Я лишь знал, что все идет в правильном направлении, надо лишь дать им уладить финальные моменты. На самом деле мы собирались сделать объявление в Монце, но не успели сделать это в нужный момент и решили перенести это на следующий этап.

Что до других пилотов, то мы их не рассматривали. Я ни с кем даже не общался».

Дополнительная информация: Адам Купер