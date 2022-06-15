Глава ГП Голландии: Как Вольфу позволили называть Mercedes дерьмом?

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Одним из эпизодов Гран При Азербайджана, показанных в прямом эфире, стал диалог по радио между Льюисом Хэмилтоном и главой команды Mercedes Тото Вольфом, состоявшийся сразу после финиша гонки. Там Вольф извиняется перед своим пилотом за то, что последнему пришлось ехать на «куске дерьма», а не на гоночной машине.

Эти слова очевидно связанны со склонностью болида Mercedes к козлению – сильной вертикальной тряске, вызванной аэродинамическими качествами машины.

И все же сказанное Вольфом вызвало больше недоумение у бывшего нидерландского пилота, а ныне промоутера Гран При Голландии Яна Ламмерса.

«За всю свою гоночную карьеру, я ни разу не слышал, чтобы глава команды так говорил о своей машине, – признался Ламмерс в эфире голландского телевидения. – Я не понимаю, почему пиарщики не вмешались. Ну нельзя же продвигать Mercedes такими словами!

Возможно, нам не все показывают во время трансляций, но я также не припомню, чтобы Вольф говорил в таком тоне с другим своим пилотом, Джорджем Расселллом. Нам же не дали послушать, как Вольф хвалит Расселла? Нам показали, как только он извиняется перед Хэмом.

Хэмилтон, конечно, тоже жалуется, но он мог бы и сам настоять на некоторых решениях команды. Очевидно, что они могли бы снизить козление за счет снижения темпа. Но они же это не сделали».