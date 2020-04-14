Глава Формулы Е предложил «перетряхнуть» Формулу 1

Финансовый кризис, вызванный коронавирусом, вынудил команды Формулы 1 обсуждать понижение потолков затрат. Лимит изначально должен был равняться $175 млн в год. Стороны уже договорились о снижении до $150 млн, а несколько команд настаивают на дальнейшем сокращении бюджетов.

Руководитель Формулы Е Алехандро Агаг убежден, что Ф1 могла бы снизить планку расходов в два раза.

«В целом это может стать шансом для автоспорта, особенно для Формулы 1, – заявил испанец в интервью Motorsport.com. – Они могли бы перестроить всю свою модель. Сделать так, чтобы команды получали равные доходы. Я слышал, что они снизят потолок до $125 млн. Почему не до $75 млн, чтобы все работали в плюс?»

Агаг также предложил Ф1 изменить систему распределения доходов: «То, что Договор согласия до сих пор не подписан, может оказаться плюсом. Потому что в нем и заключен тот груз Ф1, из-за которого одни получают так много, а другие так мало. Может, сейчас у них есть шанс перетряхнуть всю систему.

Мне кажется ненормальным, когда команды выступают в одних и тех же гонках, но получают совершенно разные доходы. Возьмите для примера английскую Премьер-лигу. Посмотрите на разницу между выплатами победителю и последней команде. Разница и в сравнение не идет с тем, что получают топ-команды [Ф1].

Так что новая сделка дает новый шанс. А если люди не понимают, что после коронавируса мир будет другим, то они ошибаются.

Я не из Формулы 1 и не управляю ей. Там способные люди, они обо всем подумают. Но я бы использовал ситуацию, чтобы сильно изменить сами принципы Ф1. Это очень интересная возможность».