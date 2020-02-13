Накануне Формула 1 официально объявила о том, что Гран При Китая не состоится в утвержденные ранее даты с 17 по 19 апреля. Согласно официально формулировки, этап в Шанхае не отменили полностью, а перенесли из-за эпидемии коронавируса. При этом организаторы чемпионата не уточнили, в какое время мог бы пройти Гран При Китая в 2020 году.

Руководитель Формулы 1 Чейз Кэри признался, что хотя и ведет работу по поиску новой даты, но считает шансы на успех невысокими.

«Ситуация сложная, – сказал Кэри. – Мы ведем борьбу с непредвиденными обстоятельствами в условиях, когда уже установлены все даты на сезон, а календарь заполнен. Мы ценим наших китайских партнеров, у нас хороший рост в Китае, так что мы, конечно, хотели бы провести этап.

Но здоровье и безопасность людей для нас первичны. Нам будет трудно найти место в расписании. Сдвинуть другие этапы, когда у них есть утвержденные даты, тоже тяжело. Мы работаем, рассматриваем все возможности, но это сложно».

Кэри добавил, что не представляет, какой будет процедура переноса этапа: «Не думаю, что кто-то знает ответ на этот вопрос. Это неизведанная территория. Не думаю, что кому-то уже приводилось с таким разбираться. В такой ситуации очень легко дойти до того, что просто не хватит времени».

В начале апреля Формула 1 проведет первый Гран При во Вьетнаме, который делит границу с Китаем. По мнению Кэри, этому этапу ничто не угрожает.

«Мы в курсе этой проблемы и здоровье людей у нас в приоритете. Но в большинстве мест за пределами Китая сейчас болеют шесть, восемь или десять человек. Никто не знает, что будет через две недели, а тем более через четыре. Можно только держать руку на пульсе и разбираться с проблемами по мере их поступления. Сейчас за пределами Китая эпидемия ограничена, а что будет дальше – посмотрим».

Дополнительная информация: Люк Смит