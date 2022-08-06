Глава Формулы 1 пообещал 24 Гран При в 2023 году
Окончательно календарь будет утвержден в октябре
Похоже, руководство Формулы 1 определилось с количеством этапов на следующей год. Их будет 24 против 22 этом сезоне и 21 в прошлом.
«Нам важно сохранить правильный баланс в плане перемещения между этапами в разных точках мира, – цитирует издание RaceFans.net главу чемпионата Стефано Доменикали. – При этом уложить весь календарь с марта по ноябрь включительно.
Желающих принять у себя Гран При очень-очень много. Сейчас мы согласуем финальные детали, так что я не могу сказать вам чего-то большего. Но я полагаю, что в следующем сезоне станет на пару этапов больше. При этом до цифры в 25 Гран При мы не дойдем».
Напомним, что в этом году должно было быть 23 Гран При, однако российский этап выбыл из календаря, и замену ему решили не делать.
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